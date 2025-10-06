Lordbound: l'enorme mod di Skyrim finalmente rilasciata
Anche dopo più di un decennio, Skyrim continua a dare.
Per coloro che ancora non ne hanno mai abbastanza di avventure dal quattordicenne The Elder Scrolls V: Skyrim, ora c'è un ottimo motivo per tuffarsi di nuovo. Una nuova mod chiamata Lordbound, in sviluppo da più di un decennio, è stata finalmente rilasciata.
La mod aggiunge oltre 60 ore di nuovi contenuti, con una massa continentale completamente nuova nota come Druadach. I giocatori possono aspettarsi più di 40 nuove missioni, 50 nuovi dungeon, oltre a una colonna sonora e un doppiaggio completamente originali.
Secondo gli sviluppatori, Lordbound presenta "la più grande missione principale che tu abbia mai giocato in Skyrim, con scelte e conseguenze che cambiano lo stato della valle".
Tuttavia, notano anche che la mod è ancora in fase di sviluppo, il che significa che potrebbero rimanere alcuni bug e spigoli vivi. I giocatori desiderosi di saperne di più possono leggere tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del progetto.