I roguelike sembrano sicuramente uno dei generi più saturi nei giochi di oggi. Viviamo nell'era dei like, con sia i Soulslike che i Roguelike che cercano di vendersi sul fatto che non sono così bravi come i giochi da cui traggono forte ispirazione. Una visione pessimistica? Forse, ma mi sono abituato di più con il passare degli anni e con l'avanzare dei tempi e con l'avanzare di sempre più di questi giochi che si gettano nella stessa fossa affollata.

È per questo che ho trattenuto qualsiasi forma di eccitazione quando sono entrato per la prima volta in Lost in Random: The Eternal Die. Non ho giocato all'originale del 2021 e, sebbene avessi sentito cose buone, questo sembrava seguire molto poco della sua formula di successo. Tuttavia, mi sono rapidamente ritrovato in una serie di corse, sperando di spingermi un po' più in là verso il Black Die.

Lo sviluppatore Stormteller Games non spera di reinventare la ruota roguelike, qui. Molto simile ad Hades, si inizia in una stanza, combattendo per arrivare alla successiva e guadagnando potenziamenti lungo la strada, oltre a valuta per aggiornare il tuo personaggio all'accampamento. I poteri non sono così soddisfacenti come i doni che gli dei ti danno nell'Ade, ma il fatto che siano disposti in un piccolo tabellone di gioco - che richiede di abbinare tre buff dello stesso colore per un aggiornamento permanente - aggiunge un piccolo elemento di gamification che mantiene la tua mente a pensare attivamente alla build che potresti creare.

Le build in Lost in Random: The Eternal Die di solito ruotano attorno a un mix delle tue abilità (Armi, Carte, Dadi, Evocazioni e Fortuna). C'è l'occasionale reliquia leggendaria che definisce il tuo modo di giocare, ma spesso inizierai a vedere uno schema complementare man mano che procedi. In Hades, specialmente nel primo gioco, si poteva facilmente creare una build così potente che i boss si scioglievano in pochi secondi. The Eternal Die non ti dà molte possibilità di sentirti davvero come se avessi giocato con il sistema, ma non c'è niente di sbagliato nel lasciare che il giocatore si affidi principalmente alla propria abilità.

Se hai già giocato a un roguelike isometrico, il combattimento in Lost in Random: The Eternal Die ti arriverà rapidamente. Si basa sul muoversi rapidamente attraverso un'arena, tenere d'occhio i nemici che cercano di circondarti e sfrecciare attraverso di loro per creare spazio. Gli attacchi normali della tua arma, gli attacchi delle carte speciali che possono fare qualsiasi cosa, dal lancio di enormi dadi sullo schermo per trasformarti in un vortice di ghiaccio, e un lancio dei tuoi coraggiosi dadi Fortuna possono infliggere danni ai nemici, ma per essere il più efficace possibile in combattimento, ti consigliamo di bilanciare una miscela di questi strumenti. Il solo spamming di attacchi con armi può portare a termine il lavoro, ma come ho imparato rapidamente, è un processo lento e laborioso. Ho trovato le armi un po' deludenti. Le risposte e le animazioni sono fluide, ma non mi sembrava di ottenere nient'altro che animazioni di attacco leggermente diverse quando prendevo in mano un'arma diversa. Confrontali con le armi di Hades, che cambiano drasticamente il tuo stile di gioco, e capirai cosa intendo. Anche gli aggiornamenti non alterano davvero l'essenza di un'arma.

Quando riesci a perfezionare la tua sinergia con dadi, carte e armi in Lost in Random: The Eternal Die, però, il gioco diventa un vero piacere da giocare. I combattimenti contro i boss sono particolarmente scoraggianti e difficili senza essere irritanti. Guardare il primo boss portare due forme nel combattimento sembra immediatamente ingiusto quando lo incontri per la prima volta. Poi, quando riesci a farlo scendere, provi un grande senso di realizzazione. È ciò che giochi come Hades e i migliori di questo genere fanno bene, facendoti andare avanti corsa dopo corsa, sapendo che la soddisfazione della vittoria è più grande del dolore della sconfitta.

Sia nel tentativo di sconfiggere Mare the Knight che nel prepararti per la prossima corsa al campo base, Lost in Random: The Eternal Die mantiene la tua attenzione con il suo mondo affascinante senza sforzo. Le terre di Alice nel Paese delle Meraviglie e Burtonesque della Dae Nera sono stranamente meravigliose, sempre piene di vita e personalità. Gran parte di quella personalità è dovuta alle grandi prestazioni vocali del gioco. Gli alleati NPC si sentono abbastanza stravaganti da essere tirati fuori da un gioco casalingo di D&D, e i boss sono tanto intimidatori quanto ridicoli. La storia del gioco ruota attorno al cattivo di Lost in Random e alla protagonista di The Eternal Die, Aleksandra, che sceglie un percorso di vendetta o perdono. Rimane costantemente coinvolgente, con una narrazione che si dipana lentamente che ti farà rischiare una corsa solo per cercare ogni angolo della mappa nella speranza di trovare qualche informazione in più. Mi sarebbe piaciuto un po' più di dialogo, dato che anche nelle prime ore del mattino mi sono accorto che stavo tornando al campo con quasi nessuno che aveva qualcosa da dire, ma forse è aspettarsi un po' troppo.

Lost in Random: The Eternal Die potrebbe non essere così apertamente coinvolgente come il migliore del suo genere, ma è un forte motivo per cui non dovremmo ancora mettere da parte l'esperimento roguelike. È un gioco che comprende molto bene la formula roguelike, scegliendone le parti migliori. Combattimento semplice ma efficace e coinvolgente, una storia ordinata avvolta in un mondo interessante e stravagante. Rende Lost in Random: The Eternal Die un gioco che è molto difficile non amare, anche per un brontolone invecchiato come me che ne ha quasi avuto con l'idea di roguelike, roguelite e qualsiasi altro simile o lite.