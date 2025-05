HQ

Lost in Random: The Eternal Die ha finalmente la sua data di uscita. Il successore del titolo d'azione e avventura del 2021 ci vede assumere il ruolo dell'antagonista del gioco precedente, la regina Aleksandra, mentre cerchiamo di sconfiggere il dado nero.

Il gioco prende una svolta roguelite sul mondo di Lost in Random e, come rivelato in un nuovo trailer, saremo in grado di dare un'occhiata a quel mix il 17 giugno. Oppure, se vuoi ottenerlo qualche giorno prima, puoi acquistare la Fortune Edition e giocare dal 13 giugno.

Lost in Random: The Eternal Die è ora giocabile tramite una demo su Steam e Xbox. Abbiamo anche trascorso un po' di tempo con il gioco e potete leggere la nostra anteprima qui.

Lost in Random: The Eternal Die verrà lanciato il 17 giugno per Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC e PS5.