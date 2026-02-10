Luffy e il gruppo incontrano più alleati e nemici nell'ultimo trailer One Piece

HQ

Manca un mese al ritorno di One Piece su Netflix. È stata un'attesa davvero lunga tra la prima stagione e questo seguito di episodi, ma siamo ormai nel rettilineo finale poiché la seconda stagione debutterà ufficialmente sulla piattaforma di streaming il 10 marzo.

A tal fine, Netflix ha ora condiviso un altro trailer di One Piece, offrendoci un altro assaggio e un assaggio del tipo di azione e incontri che Luffy e il resto della Banda del Cappello di Paglia affronteranno nel loro continuo viaggio verso la Grand Line.

Per celebrare il ritorno di One Piece, Netflix sta anche organizzando una serie di eventi in tutto il mondo dedicati alla serie, con tre opzioni europee disponibili. Il primo si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo all'Expo di Bruxelles in Belgio, con uno stand alla convention. Il prossimo si terrà a Parigi, Francia, tra il 28 febbraio e il 1° marzo, anche se l'entità di questo evento deve ancora essere confermata. E infine, tra il 6 e l'8 marzo, la Piazza Gae Aulenti a Milano, Italia, ospiterà un grande evento in cui la zona sarà trasformata in Loguetown. Per maggiori dettagli sugli eventi, e allo stesso modo su ciò che è in programma in Nord America, Asia e Africa, visita qui.

Altrimenti, guarda qui sotto l'ultimo trailer della seconda stagione.