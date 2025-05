L'ultimo fumetto di Borderlands ha collegamenti con Borderlands 4

HQ

Se ti sei tenuto aggiornato su Borderlands in tutti i suoi mezzi in attesa dell'uscita di Borderlands 4, potresti essere a conoscenza di Mysterious Memento di Moxxi. La storia di Dark Horse Comics vede la sirena Amara cercare di reclamare la sua fama con un ingaggio da parte di Moxxi per recuperare un misterioso artefatto.

La storia si trasforma in un pasticcio di caos tipico di Borderlands, ma con l'imminente quarto e ultimo numero, a quanto pare avremo un'anticipazione di Borderlands 4. Questo arriva tramite il capo di Gearbox Randy Pitchford, che ha scritto che vedremo alcuni collegamenti con l'ultimo gioco tramite il fumetto.

La sinossi del fumetto ci dice che *avviso spoiler* Amara e i suoi amici scoprono l'artefatto di Moxxi, ma scoprono che è un falso. Solo allora vedono che il vero tesoro è un mech costruito dal grande meccanico Scooter.

Annuncio pubblicitario:

Scooter ha incontrato la sua fine nel gioco Tales from the Borderlands, ma forse il suo spirito continua a vivere all'interno di questo robot. Essendo un personaggio amato dai fan, non ci sorprenderebbe se Gearbox stesse pensando a un modo per riportarlo indietro. Dopotutto, sembra che Lilith sia in giro in qualche modo dopo il suo sacrificio in Borderlands 3.