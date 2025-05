HQ

Come fan dei giochi di ruolo giapponesi, è difficile non essere soddisfatti del modo in cui il genere si è sviluppato negli ultimi anni. E grazie all'enorme successo delle grandi serie, gli sviluppatori hanno osato rischiare su quelle meno conosciute e abbiamo visto molti remaster e remake di serie più oscure. Baten Kaitos I II HD Remaster, Star Ocean: The Second Story R, The Legend of Legacy HD Remastered e Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven solo per citarne alcuni degli ultimi anni. Ora è il turno di Lunar: Silver Star Story Complete del 1996 e Lunar 2: Eternal Blue Complete del 1998 in una raccolta chiamata Lunar Remastered Collection.

Due classici giochi di ruolo giapponesi che meritavano davvero una rimasterizzazione.

Entrambi questi giochi erano già remake di titoli con lo stesso nome, meno Complete, del 1992 e del 1994. E in breve, c'è quanto di più classico JRPG su questi due si possa ottenere. Sono anche entrambi buoni giochi del genere e meritano di essere giocati, senza essere allo stesso livello dei migliori giochi di quel periodo. Sono ambientati nello stesso mondo, ma a 1000 anni di distanza. Non è necessario giocare al primo gioco per capire il secondo, anche se la storia ha una leggera connessione. Ma questo non è un problema se acquisti la collezione poiché otterrai entrambi i giochi.

Sia Silver Star Story che Eternal Blue fanno qualcosa di difficile da fare, ovvero non sembrare noiosi o ripetitivi anche se tutti i sistemi del gioco sono molto semplici. Prendiamo ad esempio il sistema di combattimento a turni. Puoi scegliere tra un attacco normale con la tua arma, un attacco magico (o magia curativa per quei tipi di personaggi), usare qualcosa per ripristinare i tuoi HP/MP, difenderti o fuggire. Nessun incantesimo complicato o sistemi intricati. È molto facile da capire. Tuttavia, puoi usare l'autostrider, in cui il gioco controlla tutto, se non hai voglia di spingere attraverso tutto. Questo è molto utile quando i nemici non sono così forti e vuoi attraversarli rapidamente. Per velocizzare l'esperienza, è anche possibile aumentare la velocità delle battaglie fino a tre volte il normale. Qualcosa che ho scelto di fare perché altrimenti le battaglie sembravano inutilmente lente.

Le sequenze anime introducono tutti i personaggi importanti.

Anche le storie non sono certo nulla di rivoluzionario. Il giovane casuale è "il prescelto" e deve salvare il mondo da un male che ha scelto di tornare dopo un numero X di anni. Detto questo, la storia non è affatto male, è solo che è un formato ricorrente da altri giochi. Ciò che fa pendere la bilancia nella buona direzione sono i personaggi. Entrambi i giochi sono pieni di personaggi memorabili, ognuno dei quali viene introdotto con il proprio filmato in stile anime. Qualcosa che fa davvero risaltare i giochi lunari dalla massa. Al giorno d'oggi, siamo abituati a sederci attraverso infiniti filmati in cui si svolgono parti della storia. Qui, invece, abbiamo sequenze più brevi che mettono in mostra le personalità dei personaggi. Perché non è sempre più facile capire le personalità quando l'aspetto dei personaggi è fondamentalmente di due occhi, vestiti e capelli.

Silver Star Story, il primo gioco della serie, parla di Alex e Luna. Alex idolatra l'ex Maestro dei Draghi (uno dei quattro eroi storici) ed è ansioso di diventare il prossimo Maestro dei Draghi. Ciò significa che deve trovare i draghi in tutto il mondo e ottenere la loro approvazione. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Si scopre, ovviamente, che un nuovo Maestro dei Draghi è ciò di cui c'è bisogno per salvare il mondo. Luna, d'altra parte, è una cantante di talento che la gente sta iniziando a capire che è qualcosa di più speciale. Ciò che è veramente gioca quindi un ruolo importante nella storia. Hanno un sacco di personaggi con loro, che ovviamente sono agganciati per motivi di gioco di ruolo giapponese. Maghi, combattenti e medici sono lì, ovviamente, ma ognuno ha la propria storia che li rende facili da apprezzare. Eternal Blue è ambientato nello stesso mondo, ma mille anni nel futuro. La gente ha quasi dimenticato gli eventi del primo gioco e possiamo giocare di nuovo come un giovane con sogni di avventura. Certo, è il momento per un personaggio malvagio che vuole distruggere il mondo. Niente di nuovo sotto il sole. Ancora una volta, è una buona storia con contenuti che sono praticamente standard quando si tratta di giochi di ruolo giapponesi.

Il sistema di combattimento è molto semplice.

Ma questa è una rimasterizzazione, quindi cosa è davvero cambiato rispetto a 30 anni fa? Ho menzionato prima la possibilità di velocizzare le battaglie, ma ci sono anche altri aggiornamenti della qualità della vita. Ad esempio, i personaggi ora hanno un inventario condiviso di oggetti da utilizzare durante le battaglie. Nell'originale, un personaggio doveva avere personalmente un oggetto - una medicina, per esempio - per poterlo usare. Ora tutti possono utilizzare gli stessi oggetti. Se vuoi giocare con il sistema originale, puoi farlo anche tu. Ora potrebbe anche essere un buon momento per menzionare che entrambi i giochi possono essere giocati nelle loro versioni originali. Quando inizi il gioco, puoi scegliere tra giocare al remaster o all'originale dei giochi. Qualcosa che di solito non vediamo. La grafica onestamente non è stata toccata molto. Che non ce n'era bisogno. La rimasterizzazione è in formato widescreen anziché 4:3.

Un ragazzo deve salvare il mondo.

Il Lunar Remastered Collection è un superbo esempio di "non aggiustare ciò che non è rotto". Non c'è stato alcun tentativo di ricostruire il gioco per renderlo più sexy per il pubblico moderno. Tutto è fondamentalmente come gli originali, con alcuni piccoli miglioramenti, che rendono l'esperienza migliore, ma sono anche abbastanza piccoli da poter essere inseriti nei giochi di 30 anni fa. Sia Lunar: Silver Star Story Complete che Lunar 2: Eternal Blue Complete sono giochi di ruolo giapponesi che vale la pena giocare. C'è una qualità molto alta, anche se alla fine non raggiunge il livello dei migliori giochi del genere.