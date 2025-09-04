HQ

Di tutti i giochi sportivi che mi hanno deluso negli ultimi anni, è la serie Madden NFL che mi ha deluso di più. Non so se gli sviluppatori abbiano visto la minaccia del ritorno di successo della serie EA Sports College Football, ma quest'anno, per la prima volta da molto tempo, sono un po' ottimista riguardo alla NFL. Ma è ancora lontano dall'essere privo di problemi.

Madden è stato a lungo un po' ingiusto, con i difensori che prendevano la palla mentre guardavano in una direzione completamente diversa, animazioni che non erano realistiche e altri problemi. Madden NFL 26 non mi ha dato affatto quella sensazione, in cui un passaggio sbagliato sembrava un mio errore, e ho notato presto che le animazioni più fluide finalmente non sembrano troppo sciocche. Ma uno dei più grandi fastidi per me personalmente è ancora lì, ed è che i giocatori hanno ancora le dita di burro. Quello che voglio dire è che, per qualche ragione, i giocatori hanno ancora un'incredibile difficoltà a tenere la palla. Sono stato in grado di avvicinarmi e mettere la palla nelle loro mani, con più attenzione di quando qualcuno consegna il proprio bambino appena nato a qualcun altro, e l'hanno comunque lasciata cadere. Ma questa è davvero l'unica cosa importante che mi dà fastidio durante le partite.

"Ora lanciamo la palla il più lontano possibile, ok?"

L'esperienza della partita è ulteriormente migliorata dal fatto che gran parte dell'attenzione di quest'anno sembra essere stata rivolta alla presentazione. Ora ci sono diverse line-up di commentatori, che purtroppo variano notevolmente in termini di qualità. Fortunatamente, questo significa che c'è più varietà e meno rischio di ripetizione. Miglioramento del tempo (come svedese, è sempre divertente praticare sport all'aria aperta su un campo coperto di neve), migliore folla e atmosfera. I giocatori ora sono anche più simili alle loro controparti nella vita reale, sia nell'aspetto che in termini di gameplay. Lamar Jackson sceglie di correre più di altri QB e Patrick Mahomes è calmo come un cetriolo. Questo grazie a quello che gli sviluppatori chiamano QB IQ, un sistema che fa sentire speciale ogni quarterback. EA Sports ha anche rinnovato il gameplay della serie con un "sistema di apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale". Quindi l'IA è qui e, anche se non posso dire esattamente quanto abbia influenzato direttamente le partite, senza dubbio scorrono meglio.

Sistema meteorologico migliorato.

Qualcosa che non scorre sono i menu, poiché sono molto lenti e lenti. Sono stato espulso dalle modalità di gioco quando ho premuto i menu, con alcuni arresti anomali dell'intero gioco. È un peccato che non abbiano ancora migliorato questo, poiché i menu lenti sono stati un problema per molti, molti anni. Questo è un problema particolarmente grande nelle modalità di gioco che sono molto basate su menu, come la modalità Franchise, ma fortunatamente questa modalità è stata migliorata.

Negli ultimi due anni, College Football ha davvero alzato l'asticella di come dovrebbe essere questa modalità, e anche se il gioco di quest'anno non è stato all'altezza di quello dell'anno scorso, almeno il team di Madden ha qualcosa a cui puntare. Sono, ovviamente, completamente diversi, considerando che uno riguarda il reclutamento di giocatori in una scuola con nuovi arrivati e laureati in continua rotazione, mentre l'altro riguarda il tentativo di vincere il Super Bowl con una delle squadre sportive più ricche del mondo. Con questo in mente, potrebbe essere difficile mettere i due l'uno contro l'altro, ma penso ancora che College Football lo faccia meglio con più profondità. Tuttavia, gli sviluppatori della NFL hanno fatto un tentativo quest'anno. Il tuo coach creato o reale rientra in una delle tre categorie: Offensive Guru, Defensive Genius o Development Wizard. Tutti hanno il proprio albero delle abilità che sblocca vari attributi. Ci sono un totale di 46 tratti disponibili, che poi hanno quattro diversi livelli da bronzo a platino. Poi c'è una grande attenzione ai preparativi della settimana per la partita. Forse si tratta di un incontro personale con un giocatore che promette di fare meglio, decidendo come dovrebbero essere gestite le sessioni di allenamento della settimana, o elaborando una strategia per la partita, e poi giocandola o simulandola. Se vuoi prendere il controllo del Jacksonville Jaguars e spostare la squadra da qualche altra parte, va bene lo stesso. Ci sono grandi opportunità nella modalità di gioco e, anche se non è perfetta, c'è qualcosa su cui costruire per il prossimo anno.

Forse la caratteristica migliore è il Weekly Recap, che riassume tre partite della settimana con gli highlights delle partite tra due squadre controllate dal computer. Questo migliora immediatamente l'esperienza, ma è anche qualcosa che altri giochi sportivi avevano decenni fa. Era il 20enne NFL 2K5, e mi sembra di ricordare qualcosa di simile in una partita della NHL degli anni '90.

Nuove funzionalità per gli allenatori in franchising in cui affondare i denti.

La modalità Superstar, in cui si crea un giocatore e si cerca di portarlo da sconosciuto a superstar, è simile alle modalità di altri giochi, ma bloccata in una sorta di limbo. La domanda è davvero cosa le persone vogliono vedere da questa modalità. È per riportare in auge storie, come Face of the Franchise che Madden ha avuto per alcuni anni? O è per giocare più partite con meno sciocchezze sociali? O forse l'esatto contrario? Indipendentemente da ciò che viene fatto, ci saranno sempre giocatori che non sono soddisfatti delle modifiche. Ce ne sono alcuni minori quest'anno sotto forma di capitoli di carriera che hanno sfide diverse che diventano sempre più difficili, e l'aspetto sociale non colpisce nel segno. Sembra più un riempitivo; se scelgo di fare qualcosa di divertente invece di allenarmi di più, alcune persone saranno felici e altre no. Fondamentalmente sono le scelte che migliorano il tuo rapporto con i compagni di squadra, gli allenatori e gli altri. Un rapporto migliore con il tuo agente ti dà più opportunità di accordi di sponsorizzazione, mentre essere amico degli allenatori ti dà vantaggi in campo. Non è molto, ma almeno è qualcosa.

Ovviamente anche Ultimate Team. Questa modalità di gioco sarà l'ultima cosa che gli sviluppatori rimuoveranno dai loro giochi sportivi, poiché i pacchetti di carte digitali portano somme di denaro ridicole. Le nuove funzionalità di quest'anno includono la possibilità di vedere immediatamente se un giocatore che hai ricevuto da un pacchetto è migliore di quello attualmente in gioco in quella posizione, e puoi cambiare giocatore direttamente da lì. Ciò significa che non è necessario entrare nella line-up e cambiarla ogni volta. Ci sono nuovi eventi e abbonamenti stagionali (che ora sembrano essere diventati standard per i giochi sportivi. Quindi non solo paghi il prezzo pieno per il gioco e spendi soldi per i pacchetti di carte, ma ora devi anche pagare un extra per ottenere prezzi migliori), e i giocatori solitari hanno ricevuto alcuni aggiornamenti sotto forma di dodici settimane Solo Champions con difficoltà crescente, e Solo Seasons dove dieci vittorie in partite di mezza lunghezza ti portano ai playoff, Ma due sconfitte e il gioco è fatto. E questo è fondamentalmente tutto. Se hai già giocato alla modalità, non avrai problemi ad entrarci subito.

Per una volta, la versione di quest'anno non sembra uno spreco.

Per la prima volta dopo molti anni, ho la sensazione che la serie Madden stia andando da qualche parte. È stato stagnante, ha avuto grossi problemi con ogni sorta di cose, ed è stato per lo più frustrante. Questa sensazione non è stata per lo più presente in Madden NFL 26. Sicuramente non è privo di problemi, ma è il migliore che questa serie abbia prodotto da molto tempo, il che di per sé non è nulla di cui vantarsi.