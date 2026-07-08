Mario Kart Tour sarà chiuso alla fine di settembre

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In precedenza abbiamo riportato la notizia che Square Enix sta per smettere di terminare Final Fantasy VII: Ever Crisis, vedendo la chiusura del gioco mobile già a ottobre. Deve esserci qualcosa nell'acqua oggi, però, perché ora è stato confermato Mario Kart Tour è previsto che il tramonto sia previsto per questo autunno.

L'ultimo giorno di operazioni per la variante mobile della popolare serie di kart di Nintendo è previsto per il 30 settembre alle 7:00 BST/8:00 CEST, e con la chiusura che avverrà tra meno di tre mesi, tutte le vendite della valuta premium dei Rubini sono state interrotte (puoi spendere qualsiasi Rubini sul tuo account fino alla chiusura) e allo stesso modo gli abbonamenti ai Gold Pass sono stati sospesi. con rinnovi automatici e nuove iscrizioni bloccate.

Nintendo conferma inoltre che i benefici del Gold Pass saranno disponibili gratuitamente a tutti gli utenti dal 4 agosto fino alla chiusura del servizio a fine settembre.

Tutto ciò avviene dopo che a ottobre 2023 è stato impedito l'aggiunta di nuovi contenuti al gioco.

Purtroppo, a differenza di Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo non è prevista per offrire una versione offline di Mario Kart Tour, almeno al momento della stesura, il che significa che quando il gioco sarà scadente non sarà più accessibile a nessun giocatore.