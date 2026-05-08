Marvel lancia un "nuovo universo terrificante" questo autunno

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Marvel Comics ha rivelato che presto avvierà una nuova linea editoriale apparentemente focalizzata su tutto ciò che riguarda l'horror. È considerato Midnight, e sappiamo cosa stai pensando, più un focus horror e Midnight nella stessa frase, significa forse una grande spinta verso tutto ciò che riguarda Midnight Sons e le imprese soprannaturali della Marvel? Forse, ma la descrizione di ciò che Midnight intende essere suggerisce il contrario.

La spiegazione spiega: "La luce ha avuto il suo turno.

"Marvel Comics presenta MIDNIGHT, un nuovo universo terrificante in arrivo questo autunno. Restate sintonizzati la prossima settimana per ulteriori informazioni su questa nuova linea editoriale, inclusi i presentamenti di serie e team creativi."

Oltre a queste informazioni, ci è stata data un'immagine teaser di Midnight e ci è stato detto che la cerimonia darà il via in autunno. Quindi tutto quello che possiamo fare ora è aspettare che Marvel sia pronta a condividere di più.

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