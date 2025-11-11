Marvel Tokon: Fighting Souls avrà una closed beta su PS5 dal 5 al 7 dicembre

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro in esclusiva per PlayStation 5 e PC di Arc System Works, i creatori di Guilty Gear e BlazBlue, ha rivelato nuovi personaggi giocabili durante lo State of Play Japan: Spider-Man e Ghost Rider di martedì (in particolare, la versione più giovane incarnata da Robbie Reyes).

Insiemea a detto nuovo gameplay e alla rivelazione della X-Mansion come un palcoscenico di combattimento pieno di easter-eggs, lo studio giapponese ha rivelato che una closed beta si svolgerà su PS5 dal 5 al 7 dicembre 2026: 72 ore di gioco senza interruzioni. I fan della Marvel che desiderano prendere parte alla beta possono già registrarsi sul sito ufficiale di MarvelTokonBeta per avere la possibilità di giocare a questo ambizioso titolo, che combina i supereroi dei fumetti americani con un caratteristico stile giapponese.

Il gioco completo, pubblicato da Sony, uscirà nel 2026 per PS5 e PC, rendendo PlayStation 5 l'unica console in cui potrai giocare a questo e a Marvel's Wolverine, due dei giochi più attesi della Marvel.