Marvel Tokon: Fighting Souls cambia gli assist, gli attacchi di collegamento e le transizioni di area nel nuovo aggiornamento di gameplay

HQ

Dopo due test beta chiuse e numerose demo di eventi, gli sviluppatori di Arc System Works sono stati informati di alcune cose che potrebbero dover essere modificate in Marvel Tokon: Fighting Souls. Il prossimo picchiaduro entusiasma molti fan dei picchiaduro, ma come in qualsiasi gioco con un forte focus multiplayer, sai davvero cosa deve essere cambiato e aggiornato solo quando viene svelato al pubblico.

In un nuovo trailer, e nel messaggio del produttore Takeshi Yamanaka arrivato su Bluesky, vediamo alcune delle modifiche già implementate. Assist, attacchi Link e transizioni di area sono stati tutti modificati per migliorare il flusso di gioco, e questa versione aggiornata arriverà a nuovi eventi demo.

La prossima volta che potrai giocare Marvel Tokon: Fighting Souls sarà il 20 marzo, alle finali dell'Arc World Tour. Se non sei a Seoul, Corea del Sud, quel fine settimana, dovrai solo aspettare la prossima beta del gioco. Con cinque mesi prima dell'uscita, probabilmente avremo un altro grande test prima che chiunque si affretti a giocare a questo picchiaduro Marvel.