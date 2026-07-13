Marvel Tokon: Fighting Souls presenta Episode Mode, scritto dal veterano sceneggiatore di fumetti Kieron Gillen

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Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro premium che esce quest'anno, il che significa che molti si aspettano una modalità storia. Fortunatamente, Arc System Works ne sta realizzando uno, e la sua storia sarà scritta dal leggendario sceneggiatore di fumetti Kieron Gillen.

Considerando che la maggior parte di Marvel Tokon: Fighting Souls ' Modalità Episodio è raccontata tramite strisce a fumetti, con qualche rissa occasionale nel mezzo, è positivo che qualcuno del calibro di Gillen sia stato coinvolto. Avendo lavorato a Young Avengers, Iron Man, Thor, gli Eterni, gli Immortali X-Men, Star Wars e altri, Gillen è un veterano Marvel e una persona con molta esperienza con grandi franchise. Ha sviluppato una nuova storia per Marvel Tokon: Fighting Souls, che seguirà i personaggi del gioco mentre combattono contro i nuovi villain, il Promoter e il Campione.

Ognuna delle squadre principali avrà la propria storia unica, disegnata da artisti diversi. Culmineranno in una battaglia con il Promoter e il Campione, che vediamo anticipata verso la fine della rivelazione della Modalità Episodio.

Marvel Tokon: Fighting Souls uscirà il 6 agosto per PC e PS5.