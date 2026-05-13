Marvel Tokon: Fighting Souls ti permette di costruire le tue squadre di supereroi, avrà una modalità storia di 10 ore

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Marvel Tokon: Fighting Souls porta il combattimento 4v4 sui nostri schermi, un concetto piuttosto unico. Lo sviluppatore Arc System Works ha reso le rivelazioni del roster altrettanto uniche, mostrando squadre specifiche di 4 eroi, invece di un singolo personaggio. Tuttavia, anche se vedi la squadra degli X-Men e pensi che dovrebbero stare tutti insieme, non devi per forza giocare con squadre preimpostate.

In un'intervista con 4Gamer, il produttore Takeshi Yamanaka ha spiegato che puoi costruire le tue squadre, e il gioco darà persino un nome elegante alla tua creazione. "Le squadre predefinite annunciate dalla fonte ufficiale hanno composizioni di membri che tengono conto della storia della Modalità Episodio... Come gioco di combattimento, vogliamo che i giocatori possano scegliere e giocare liberamente con i loro quattro personaggi preferiti, quindi abbiamo incluso una funzione di generazione squadra che genera automaticamente un nome di squadra in base ai personaggi scelti. Questo determina automaticamente il nome della squadra selezionando la parola più adatta in base alle caratteristiche del personaggio scelto come leader e dei caratteri a partire dal secondo carattere," spiegò (traduzione tramite macchina).

La Modalità Episodio è il nome della modalità storia del gioco, un'avventura di 10 ore che segue eroi Marvel mentre combattono contro un nuovo cattivo chiamato il Promoter. "La trama principale della Modalità Episodio è che un cattivo chiamato il Promoter attacca, e i supereroi si alleano per combattere contro il Promoter. La storia racconta come ogni eroe abbia assemblato la propria squadra in un dram corale," ha detto Yamanaka.

Anche se ci saranno combattimenti in modalità Episodio, si nota anche che gran parte della modalità storia del gioco è rappresentata nelle strisce a fumetti. Forse non aspettarti qualcosa come una modalità storia come Mortal Kombat o Invincible VS, dove c'è un combattimento ogni due minuti. Tuttavia, Arc System Works sa che i giocatori occasionali amano una buona modalità storia, quindi ce n'è una di dimensioni decenti in Marvel Tokon: Fighting Souls.

Marvel Tokon: Fighting Souls uscirà il 6 agosto per PS5 e PC.