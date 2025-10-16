McDonald's Japan annuncia il crossover di Street Fighter

HQ

McDonald's Japan sta collaborando con Capcom e Street Fighter per una collaborazione che ti farà alzare i pugni in aria come se stessi per colpire il tuo shoryuken. Beh, se sei in Giappone lo è.

Altrove, possiamo solo goderci l'arte promozionale e i video pubblicati sulle pagine dei social media di McDonald's Japan. Tuttavia, se sei locale in Giappone o stai pianificando una visita a breve, potrai ordinare tre nuovi hamburger come parte di questa promozione.

L'hamburger teriyaki con maionese all'aglio bruciato, l'hamburger di pollo con maionese yurunji e l'hamburger al triplo formaggio fanno tutti parte della gamma Street Fighter e puoi anche ottenere una travolgente bevanda energetica McFizz e un condimento speciale sulle tue patatine fritte.

Quale hamburger vorresti provare?

