Chungus aura skibidi core, giga chad rizz bilancia cringe e base, fanum tax bussin senza cap mentre goffo ahh gyatt ratio sembra ohio doomposting ma ancora uccidere. Capisci cosa intendo? No, certo che no, perché è pura indiscrezione che suona come se qualcuno avesse accidentalmente infilato una fresatrice rotta in un tritacarne e poi avesse chiamato il risultato una lingua. Eppure viviamo in un'epoca in cui i bambini, gli adolescenti e le persone che dovrebbero saperne di più vomitano queste cose ogni giorno con la stessa sicurezza di sé come se stessero citando Shakespeare. Ecco perché sono tanto impressionato quanto nauseato quando capisco effettivamente un frammento di quel farfugliare da "cervello del gabinetto skibidi". Il linguaggio dei meme di oggi non è solo incomprensibile, è attivamente stupefacente, una sorta di lebbra digitale che corrode ogni riflessione. Ed è qui che entra in gioco Megabonk e mi scuote. Anche se il gioco è grondante della stessa miseria che cerco di evitare online, è anche così maleducato, così dannatamente buono che sono disposto a ingoiare il mio orgoglio, scrollarmi di dosso un "hai detto - forse lui problema di abilità?" che compare quando muoio, e semplicemente lo accetto come parte del pacchetto.

Ma dobbiamo riavvolgere un po' il nastro, altrimenti questo sarà solo un altro testo in cui rimango bloccato nella rabbia della tastiera per il declino della cultura. Torniamo a dicembre 2021. La neve si era appena posata, il Natale era dietro l'angolo, e mentre alcuni erano seduti a cercare diHalo: Infinite emozionarsi, un gioco completamente diverso è arrivato dal nulla, quasi come un regalo di Natale anticipato da un amico che non sapevi di avere. Vampire Survivors. Un piccolo gioco di pixel che sembrava che qualcuno avesse preso Castlevania, lo avesse ridotto a un nucleo ipnotico di dopamina e lo avesse scatenato in un nuovo genere che non sapeva nemmeno della sua esistenza. Veniva chiamato in tutti i modi - "paradiso dei proiettili", "sopravvissuto", "sparatutto automatico" - ma quello che è successo davvero è che migliaia di giocatori si sono resi conto che la sensazione di trovarsi nel mezzo di un inferno apocalittico, sparare proiettili, fuoco, sacre bibbie e coltelli a orde di nemici era uno degli sballi più puri che si potessero comprare con una paghetta su Steam. Vampire Survivors aprì le cateratte e ne uscì Brotato, Halls of Torment, Soulstone Survivors, 20 Minutes Till Dawn e altro ancora.

Ora, quasi quattro anni dopo, siamo qui a guardare Megabonk salire sul palco, pronti a portare avanti l'eredità. E credetemi, gioco da abbastanza tempo per dirlo con certezza: lo fa con una vendetta. Mentre Vampire Survivors ci ha dato la nostalgia dei pixel in due dimensioni, Megabonk offre un passo sostanziale nel 3D. Immagina un'estetica PlayStation 1, quelle animazioni leggermente instabili e quei personaggi a blocchi che all'epoca sembravano futuristici ma che oggi ricordano più i pezzi Lego scolpiti con troppa sicurezza. Eppure, o forse proprio per questo, qui si inserisce perfettamente. La sensazione grezza e spigolosa funziona perfettamente nel contesto, come se lo sviluppatore avesse capito qualcosa che noi altri abbiamo dimenticato: che l'imperfezione può essere lo stile. Anche il paesaggio sonoro fa la sua parte, un'atmosfera retrò in ogni nota, ma sempre con un'intensità che ti fa battere il cuore. La chiamerei quasi musica da stress, ma è uno stress che solletica nel modo giusto, come il caffè che ti fa battere il cuore un po' troppo forte ma allo stesso tempo rende felice tutto il corpo.

Annuncio pubblicitario:

Riconosciamo la formula di base. Uccidi i nemici, loro sputano cristalli XP, ne raccogli abbastanza e sali di livello. Ma è quando scegli i tuoi aggiornamenti, qui chiamati "tomi", che diventa davvero interessante. Le armi e i vantaggi vanno dal banalmente potente al decisamente assurdo, ed è nel mix che brillano. Potrebbe essere un danno maggiore, un ritmo più veloce, proiettili più grandi o, perché no, un doppio salto che cambia improvvisamente l'intera sensazione del gioco? Perché è qui che Megabonk fa un passo avanti rispetto ai suoi predecessori. Qui, non è sufficiente stare fermi al centro dello schermo e lasciare che l'inferno si scarichi automaticamente. Qui, si salta. Qui, scivoli sulle ginocchia come se fossi Tony Hawk al rallentatore. Qui ti lanci su uno skateboard o una spada e navighi in un mare di nemici. E in alcuni casi, ci si arrampica anche sui muri. È pazzesco. È il caos. Ed è proprio per questo che funziona. Quando ottieni quella "build" perfetta, in cui ogni nemico esplode in coriandoli e XP e l'intero schermo lampeggia come fuochi d'artificio epilettici, allora Megabonk non è solo divertimento, è cura dell'anima.

E il contenuto, mio Dio, non finisce mai. Venti personaggi, tutti con stili, punti di forza e abilità nettamente diversi. Un cavaliere qui, un orco là, uno scheletro su uno skateboard per chi vuole un equilibrio tra sfida alla morte e credibilità di strada, un cecchino con un cespuglio come tuta ghillie. È un carnevale di assurdità, ma è anche per questo che è così vario che vuoi costantemente sbloccare il prossimo. Il set di armi è altrettanto ampio, con tonnellate di potenziamenti, combinazioni e piccoli perfezionamenti che fanno sì che non ci siano due colpi uguali. Aggiungi sfide, risultati e modifiche che rendono il gioco ancora più difficile per coloro che si odiano in modo sano e avrai un'esperienza di gioco praticamente senza fine.

Ti è piaciuto Vampire Survivors ? Allora non c'è nemmeno bisogno di pensarci. Megabonk è un must. Riesco davvero a trovare solo una spina nel mio fianco, ed è la stessa con cui ho iniziato: la memeificazione. Avrei potuto farne a meno, perché onestamente, le chiacchiere sul "problema di abilità" sullo schermo quando si muore sono divertenti quanto qualcuno che cita Family Guy in un discorso funebre. Ma non è nulla che rovina l'esperienza complessiva. Quando ti trovi lì a schiacciare ondate di scheletri, mostri melmosi e boss delle dimensioni di maiali giganti geneticamente modificati, non ti interessa che qualche sviluppatore abbia inserito un riferimento sciocco ahh. Allora sei solo tu, lo schermo e uno tsunami di dopamina che spazza via tutti i pensieri sul tempo, la responsabilità e la vita di tutti i giorni.

Annuncio pubblicitario:

Questo è forse l'unico vero problema. Non i meme, non la difficoltà, nemmeno le animazioni a blocchi. È che le ore scompaiono. Ti siedi lì e all'improvviso tutta la serata è finita, i bambini stanno ancora aspettando all'asilo e la cena nel forno si è trasformata in un pezzo di carbone. Megabonk è una macchina del tempo che va in una sola direzione: avanti, più velocemente di quanto tu possa reagire. E quando ti svegli dalla tua trance, qualche giro dopo, è la stessa sensazione ogni volta, un misto di euforia e lieve disprezzo di te stesso. Ma questo è il punto. Ecco perché gioco. Megabonk è, in breve, un eccellente rappresentante del suo genere. È avvincente, gratificante e folle quanto deve essere per distinguersi in un mercato saturo di cloni. E anche se a volte mi viene voglia di cavarmi gli occhi ogni volta che qualcuno mi ricorda "skibidi toilet", sono ancora seduto qui, sorridente, mentre premo "un altro giro". Perché è così buono.

Ed eccoci qui, dopo ore di intenso schiacciamento dei pulsanti e un bagno di dopamina versato direttamente sulla nostra corteccia cerebrale, con una sensazione che non si può negare: Megabonk è un successo strepitoso. È crudo, avvincente e pericolosamente facile perdersi. Un gioco che ti ruba il tempo e lo fa con un'arroganza così evidente che quasi ringrazi e ti inchini per essere stato divorato dai suoi macchinari. Ed è proprio per questo che la valutazione arriva dove arriva. Un nove perfetto. Non solo perché gestisce l'eredità di Vampire Survivors, ma perché lo fa con la sua anima contorta che rifiuta di essere lucidata o addomesticata. Megabonk è un'affermazione, uno sfogo, una dipendenza, ed è esattamente per questo che merita di essere scritto come uno dei grandi del genere.