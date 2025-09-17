news
Wednesday (Netflix)
Mercoledì: La stagione 2 è già una delle dieci serie più grandi di Netflix di tutti i tempi
Sono passate letteralmente solo due settimane dall'uscita degli ultimi episodi, il che la dice lunga sull'enorme fanbase di questo show.
Era davvero solo questione di tempo, visto il successo travolgente della prima stagione di , ma ora Deadline riporta che la seconda stagione della serie - a sole due settimane dalla premiere degli episodi finali - è salita in cima alla lista del servizio delle serie Netflix più viste di sempre.
Mercoledì: La Stagione 2 è attualmente al decimo posto, ma ovviamente si prevede che salirà ulteriormente. Resta da vedere se sarà grande come la prima stagione, che è la serie Netflix più vista di tutti i tempi.
Siete tra quelli che hanno visto la seconda stagione di Mercoledì - e voi cosa ne pensate?