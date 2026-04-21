Mercoledì: Stagione 3 mostrata nella prima immagine

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Dopo due stagioni incredibilmente popolari, Mercoledì è ora uno dei franchise più grandi di Netflix. L'interesse per la terza stagione è naturalmente alto, e negli ultimi mesi abbiamo riportato di una star di successo dopo l'altra che si è unita alla serie, tra cui Lena Headey, Eva Green e Winona Ryder.

Le riprese sono attualmente in pieno svolgimento e, a quanto pare, la storia si svolgerà almeno in parte a Parigi questa volta. Lo sappiamo perché Netflix France ha appena condiviso una foto dal set che mostra Jenna Ortega in piedi davanti alla Torre Eiffel. Purtroppo, non stiamo ricevendo indizi su cosa stia accadendo nella capitale francese; la foto è accompagnata solo dalla didascalia: "Da Parigi, con terrore."

Dovremo accontentarci ancora un po'. La terza stagione di mercoledì dovrebbe debuttare nel 2027, ma non è ancora stata annunciata una data precisa.