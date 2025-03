Minecraft non sta diventando free-to-play poiché Mojang non l'ha costruito per funzionare in quel modo

HQ

Dopo 16 anni sul mercato, non sembra che Minecraft si stia dirigendo verso un modello free-to-play in tempi brevi. Il gioco è iniziato come un'esperienza premium e, essendo il gioco più venduto di tutti i tempi, non vede alcun motivo per cambiare.

Parlando con IGN, Ingela Garneij, produttrice esecutiva di Vanilla Minecraft ha detto che un modello free-to-play si scontrerebbe con le fondamenta di Minecraft. "Voglio dire, abbiamo costruito il gioco per uno scopo diverso. Quindi la monetizzazione non funziona in questo modo per noi. È un acquisto del gioco e poi il gioco è fatto. Per noi è importante che il nostro gioco sia disponibile per il maggior numero possibile di persone. E quindi penso che sia un valore fondamentale che dovrebbe essere accessibile a tutti. È il miglior affare del mondo", ha detto.

"Ciò che è importante per noi è che molte persone possano ancora goderselo e questo sta andando avanti ancora forte", ha continuato. Con milioni di giocatori ancora, è difficile sostenere che Minecraft non abbia trovato un successo continuo, e anche se potrebbe aprirsi ad alcuni nuovi giocatori se diventasse free-to-play, è difficile pensare a questa persona mistica che otterrebbe Minecraft ma solo se fosse gratuito.