Minecraft per aumentare il fattore paura con il crossover Poppy Playtime

Al giorno d'oggi ci sono molte opzioni crossover in Minecraft, poiché il famoso gioco viene spesso ampliato con nuovi cosmetici e componenti aggiuntivi che riflettono altri franchise di intrattenimento. Il prossimo a rientrare in questa categoria è Poppy Playtime, poiché per celebrare la stagione più spettrale dell'anno, sta avvenendo una collaborazione tra Mojang e MOB Entertainment.

Questo vedrà il gioco spaventoso arrivare su Minecraft sotto forma di componenti aggiuntivi e oggetti persona. Gli oggetti personaggio incentrati sui cosmetici introdurranno dispositivi indossabili basati su Huggy Wuggy, Kissy Missy, DogDay e CatNap, e questi saranno migliorati con un'esperienza aggiuntiva per 990 Minecoins che "trasforma Minecraft in un parco giochi pieno di suspense".

Per coloro che sono curiosi di sapere cosa significa, probabilmente è essere consapevoli che questo potrebbe non essere per i deboli di cuore, poiché possiamo aspettarci che i vari mostri Poppy Playtime appaiano nel gioco e agiscano a modo loro. Huggy Wuggy inseguirà il giocatore, Mommy Long Legs giocherà con il giocatore, CatNap presenterà incontri onirici, The Doctor esaminerà da lontano e Doey the Doughman cambierà frequentemente alleanza da amico a nemico. La buona notizia è che se sopravvivi a queste minacce, sarai ricompensato con GrabPack mani per lottare, colpire, bruciare e saltare in giro per il mondo.

La collaborazione è ora disponibile e potete vedere il trailer del crossover qui sotto.