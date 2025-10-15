Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Minecraft

Minecraft per aumentare il fattore paura con il crossover Poppy Playtime

Huggy Wuggy, Mommy Long Legs e altre creature spaventose si uniscono come componenti aggiuntivi e personaggi.

HQ

Al giorno d'oggi ci sono molte opzioni crossover in Minecraft, poiché il famoso gioco viene spesso ampliato con nuovi cosmetici e componenti aggiuntivi che riflettono altri franchise di intrattenimento. Il prossimo a rientrare in questa categoria è Poppy Playtime, poiché per celebrare la stagione più spettrale dell'anno, sta avvenendo una collaborazione tra Mojang e MOB Entertainment.

Questo vedrà il gioco spaventoso arrivare su Minecraft sotto forma di componenti aggiuntivi e oggetti persona. Gli oggetti personaggio incentrati sui cosmetici introdurranno dispositivi indossabili basati su Huggy Wuggy, Kissy Missy, DogDay e CatNap, e questi saranno migliorati con un'esperienza aggiuntiva per 990 Minecoins che "trasforma Minecraft in un parco giochi pieno di suspense".

Per coloro che sono curiosi di sapere cosa significa, probabilmente è essere consapevoli che questo potrebbe non essere per i deboli di cuore, poiché possiamo aspettarci che i vari mostri Poppy Playtime appaiano nel gioco e agiscano a modo loro. Huggy Wuggy inseguirà il giocatore, Mommy Long Legs giocherà con il giocatore, CatNap presenterà incontri onirici, The Doctor esaminerà da lontano e Doey the Doughman cambierà frequentemente alleanza da amico a nemico. La buona notizia è che se sopravvivi a queste minacce, sarai ricompensato con GrabPack mani per lottare, colpire, bruciare e saltare in giro per il mondo.

La collaborazione è ora disponibile e potete vedere il trailer del crossover qui sotto.

HQ

Testi correlati

1
Minecraft Xbox 360 EditionScore

Minecraft Xbox 360 Edition
RECENSIONE. Scritto da Lorenzo Mosna

Il successo indie del decennio è arrivato su Xbox 360. Minecraft è stato in parte semplificato, ma il concept è rimasto inalterato. Infiniti mondi con infiniti pericoli e scoperte vi attendono!

1
MinecraftScore

Minecraft
RECENSIONE. Scritto da Jesper Karlsson

Il principe dei giochi indie è finalmente uscito dalla sua lunga fase beta. Dopo tanti mesi, tante creazioni, tante scoperte, siamo pronti a recensire Minecraft.

0
Superman salva Minecraft nel nuovo DLC

Superman salva Minecraft nel nuovo DLC
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Come tutti sappiamo, le principali uscite cinematografiche di solito significano apparizioni come ospiti in vari videogiochi, e il successo di quest'estate Superman non fa eccezione. Ora, il Minecraft...



Caricamento del prossimo contenuto