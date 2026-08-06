HQ

Minecraft sarà rilasciato per Switch 2 a ottobre

Sapevamo tutti che era solo questione di tempo, ma ora Mojang ha finalmente rivelato la data di uscita della versione Switch 2 del popolarissimo successo Minecraft. Sul sito ufficiale, il team scrive che i fan Nintendo potranno aspettarsi "illuminazione migliorata, effetti d'ombra e altro ancora."

Questo è stato ottenuto rendendo "Visivi Vibranti" l'impostazione predefinita, che influenzerà anche l'espansione di Mario:

"Anche il pacchetto Super Mario Mash-Up molto amato riceverà un aggiornamento, per sfruttare al massimo quelle grafiche Vibrant Visuals. A ricordare, il pacchetto Super Mario Mash-Up è esclusivo delle versioni Nintendo di Minecraft, portando con sé un mondo personalizzato a tema Mario, musica e skin uniche. Esplora luoghi iconici come il castello di Peach e Delfino Plaza all'interno di Minecraft. I mondi si scontrano!"

Il 27 ottobre è il giorno del lancio e, se possiedi già Minecraft per la Switch originale, è promessa un'opzione di upgrade più economica. L'unico svantaggio è che chi sceglie il formato fisico dovrà accontentarsi di una Game Key Card.