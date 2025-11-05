Minecraft Shadow-drops Dragon Ball Z DLC con combattimenti 5v5, co-op e skin per il gioco principale

HQ

Buon per te a chiunque abbia raccolto le Sfere del Drago e abbia desiderato un DLC crossover Minecraft, perché ora ne abbiamo uno. Sembra essere uscito dal nulla, ma Dragon Ball Z è stato trasmesso istantaneamente nel nostro gioco di costruzione a blocchi preferito, aggiungendo una modalità di combattimento e molte skin per il gioco base.

Sviluppato da Cyclone, questo DLC costa 1510 monete di gioco, o circa $ 8,99, e viene fornito con 11 eroi e cattivi da giocare. Sono:



Goku



Vegeta



Gohan



Costume da bagno



Ottavino



Androide 18



Androide 17



Crilin



Freezer



Cellula



Majin Bu



Puoi affrontare ogni personaggio come parte del Torneo Mondiale di Arti Marziali del gioco. Battere un personaggio significa sbloccarlo e ogni personaggio viene fornito con le super mosse che ha usato nel manga e nell'anime. Altri luoghi iconici dell'anime come Capsule Corps, Kami's Temple e la Cell Games Arena fungono da arene di battaglia o luoghi per rilassarsi. Bulma può essere trovata al Capsule Corps, mostrando i suoi nuovi muscoli a blocchi.

Il DLC include anche un pacchetto skin che ti consente di vestirti come un personaggio di Dragon Ball nel gioco principale di Minecraft. È disponibile adesso e se vuoi vedere come appare il tuo personaggio preferito con un restyling Minecraft, dai un'occhiata al trailer qui sotto. Purtroppo, Yamcha non è incluso, né lo è Ten, quindi salterò questo, Mojang.