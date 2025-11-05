Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Minecraft

Minecraft Shadow-drops Dragon Ball Z DLC con combattimenti 5v5, co-op e skin per il gioco principale

Bulma ha chiaramente lavorato sulle spalle e sulle braccia per farle assumere laMinecraft tipica forma quadrata.

HQ

Buon per te a chiunque abbia raccolto le Sfere del Drago e abbia desiderato un DLC crossover Minecraft, perché ora ne abbiamo uno. Sembra essere uscito dal nulla, ma Dragon Ball Z è stato trasmesso istantaneamente nel nostro gioco di costruzione a blocchi preferito, aggiungendo una modalità di combattimento e molte skin per il gioco base.

Sviluppato da Cyclone, questo DLC costa 1510 monete di gioco, o circa $ 8,99, e viene fornito con 11 eroi e cattivi da giocare. Sono:


  • Goku

  • Vegeta

  • Gohan

  • Costume da bagno

  • Ottavino

  • Androide 18

  • Androide 17

  • Crilin

  • Freezer

  • Cellula

  • Majin Bu

Puoi affrontare ogni personaggio come parte del Torneo Mondiale di Arti Marziali del gioco. Battere un personaggio significa sbloccarlo e ogni personaggio viene fornito con le super mosse che ha usato nel manga e nell'anime. Altri luoghi iconici dell'anime come Capsule Corps, Kami's Temple e la Cell Games Arena fungono da arene di battaglia o luoghi per rilassarsi. Bulma può essere trovata al Capsule Corps, mostrando i suoi nuovi muscoli a blocchi.

Il DLC include anche un pacchetto skin che ti consente di vestirti come un personaggio di Dragon Ball nel gioco principale di Minecraft. È disponibile adesso e se vuoi vedere come appare il tuo personaggio preferito con un restyling Minecraft, dai un'occhiata al trailer qui sotto. Purtroppo, Yamcha non è incluso, né lo è Ten, quindi salterò questo, Mojang.

HQ

Testi correlati

1
Minecraft Xbox 360 EditionScore

Minecraft Xbox 360 Edition
RECENSIONE. Scritto da Lorenzo Mosna

Il successo indie del decennio è arrivato su Xbox 360. Minecraft è stato in parte semplificato, ma il concept è rimasto inalterato. Infiniti mondi con infiniti pericoli e scoperte vi attendono!

1
MinecraftScore

Minecraft
RECENSIONE. Scritto da Jesper Karlsson

Il principe dei giochi indie è finalmente uscito dalla sua lunga fase beta. Dopo tanti mesi, tante creazioni, tante scoperte, siamo pronti a recensire Minecraft.

0
Superman salva Minecraft nel nuovo DLC

Superman salva Minecraft nel nuovo DLC
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Come tutti sappiamo, le principali uscite cinematografiche di solito significano apparizioni come ospiti in vari videogiochi, e il successo di quest'estate Superman non fa eccezione. Ora, il Minecraft...



Caricamento del prossimo contenuto