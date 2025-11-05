Minecraft Shadow-drops Dragon Ball Z DLC con combattimenti 5v5, co-op e skin per il gioco principale
Bulma ha chiaramente lavorato sulle spalle e sulle braccia per farle assumere laMinecraft tipica forma quadrata.
Buon per te a chiunque abbia raccolto le Sfere del Drago e abbia desiderato un DLC crossover Minecraft, perché ora ne abbiamo uno. Sembra essere uscito dal nulla, ma Dragon Ball Z è stato trasmesso istantaneamente nel nostro gioco di costruzione a blocchi preferito, aggiungendo una modalità di combattimento e molte skin per il gioco base.
Sviluppato da Cyclone, questo DLC costa 1510 monete di gioco, o circa $ 8,99, e viene fornito con 11 eroi e cattivi da giocare. Sono:
- Goku
- Vegeta
- Gohan
- Costume da bagno
- Ottavino
- Androide 18
- Androide 17
- Crilin
- Freezer
- Cellula
- Majin Bu
Puoi affrontare ogni personaggio come parte del Torneo Mondiale di Arti Marziali del gioco. Battere un personaggio significa sbloccarlo e ogni personaggio viene fornito con le super mosse che ha usato nel manga e nell'anime. Altri luoghi iconici dell'anime come Capsule Corps, Kami's Temple e la Cell Games Arena fungono da arene di battaglia o luoghi per rilassarsi. Bulma può essere trovata al Capsule Corps, mostrando i suoi nuovi muscoli a blocchi.
Il DLC include anche un pacchetto skin che ti consente di vestirti come un personaggio di Dragon Ball nel gioco principale di Minecraft. È disponibile adesso e se vuoi vedere come appare il tuo personaggio preferito con un restyling Minecraft, dai un'occhiata al trailer qui sotto. Purtroppo, Yamcha non è incluso, né lo è Ten, quindi salterò questo, Mojang.