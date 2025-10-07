Minecraft streamer raggiunge "Terre Lontane" dopo 14 anni di cammino

HQ

Lo streamer KurtJMac ha compiuto un'impresa insolita e innegabilmente impressionante: ha attraversato il mondo del gioco per 14 anni per raggiungere le leggendarie "Terre Lontane". Il viaggio è iniziato nel marzo 2011 e si è concluso di recente quando è arrivato ai margini della mappa di Minecraft - un muro distorto e pieno di glitch creato dalle limitazioni tecniche della vecchia versione Beta 1.7.3.Minecraft

Le Terre Lontane si trovano a circa 12,5 milioni di isolati dal centro del mondo, una distanza sbalorditiva che, in modalità sopravvivenza, richiede una pazienza e una perseveranza quasi sovrumane, soprattutto senza trucchi o scorciatoie. Nel corso degli anni, KurtJMac ha documentato i suoi progressi in più di 800 video, raccogliendo anche oltre $ 525.000 per beneficenza. Al minuto 3:43:23 del suo caricamento finale, la tanto attesa destinazione è chiaramente visibile.

È un risultato davvero pazzesco, il tipo di dedizione che trasforma un semplice gioco in una leggenda che abbraccia un decennio. Dai un'occhiata alla clip finale qui sotto.