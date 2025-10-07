Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Minecraft

Minecraft streamer raggiunge "Terre Lontane" dopo 14 anni di cammino

La leggendaria zona glitch del gioco che pochi credevano fosse possibile raggiungere senza barare.

HQ

Lo streamer KurtJMac ha compiuto un'impresa insolita e innegabilmente impressionante: ha attraversato il mondo del gioco per 14 anni per raggiungere le leggendarie "Terre Lontane". Il viaggio è iniziato nel marzo 2011 e si è concluso di recente quando è arrivato ai margini della mappa di Minecraft - un muro distorto e pieno di glitch creato dalle limitazioni tecniche della vecchia versione Beta 1.7.3.Minecraft

Le Terre Lontane si trovano a circa 12,5 milioni di isolati dal centro del mondo, una distanza sbalorditiva che, in modalità sopravvivenza, richiede una pazienza e una perseveranza quasi sovrumane, soprattutto senza trucchi o scorciatoie. Nel corso degli anni, KurtJMac ha documentato i suoi progressi in più di 800 video, raccogliendo anche oltre $ 525.000 per beneficenza. Al minuto 3:43:23 del suo caricamento finale, la tanto attesa destinazione è chiaramente visibile.

È un risultato davvero pazzesco, il tipo di dedizione che trasforma un semplice gioco in una leggenda che abbraccia un decennio. Dai un'occhiata alla clip finale qui sotto.

Minecraft

Testi correlati

1
Minecraft Xbox 360 EditionScore

Minecraft Xbox 360 Edition
RECENSIONE. Scritto da Lorenzo Mosna

Il successo indie del decennio è arrivato su Xbox 360. Minecraft è stato in parte semplificato, ma il concept è rimasto inalterato. Infiniti mondi con infiniti pericoli e scoperte vi attendono!

1
MinecraftScore

Minecraft
RECENSIONE. Scritto da Jesper Karlsson

Il principe dei giochi indie è finalmente uscito dalla sua lunga fase beta. Dopo tanti mesi, tante creazioni, tante scoperte, siamo pronti a recensire Minecraft.

0
Superman salva Minecraft nel nuovo DLC

Superman salva Minecraft nel nuovo DLC
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Come tutti sappiamo, le principali uscite cinematografiche di solito significano apparizioni come ospiti in vari videogiochi, e il successo di quest'estate Superman non fa eccezione. Ora, il Minecraft...



Caricamento del prossimo contenuto