Minecraft streamer raggiunge "Terre Lontane" dopo 14 anni di cammino
La leggendaria zona glitch del gioco che pochi credevano fosse possibile raggiungere senza barare.
Lo streamer KurtJMac ha compiuto un'impresa insolita e innegabilmente impressionante: ha attraversato il mondo del gioco per 14 anni per raggiungere le leggendarie "Terre Lontane". Il viaggio è iniziato nel marzo 2011 e si è concluso di recente quando è arrivato ai margini della mappa di Minecraft - un muro distorto e pieno di glitch creato dalle limitazioni tecniche della vecchia versione Beta 1.7.3.Minecraft
Le Terre Lontane si trovano a circa 12,5 milioni di isolati dal centro del mondo, una distanza sbalorditiva che, in modalità sopravvivenza, richiede una pazienza e una perseveranza quasi sovrumane, soprattutto senza trucchi o scorciatoie. Nel corso degli anni, KurtJMac ha documentato i suoi progressi in più di 800 video, raccogliendo anche oltre $ 525.000 per beneficenza. Al minuto 3:43:23 del suo caricamento finale, la tanto attesa destinazione è chiaramente visibile.
È un risultato davvero pazzesco, il tipo di dedizione che trasforma un semplice gioco in una leggenda che abbraccia un decennio. Dai un'occhiata alla clip finale qui sotto.