Minecraft vende 350 milioni di copie

Il gioco più grande in circolazione continua a crescere, dato cheMinecraft si dice che abbia venduto l'incredibile cifra di 350 milioni di copie in tutto il mondo. Questo non solo lo cementa negli annuali della storia, ma lo rende anche il videogioco più venduto di sempre secondo il Guinness World Records. I nuovi dati di vendita sono stati rivelati nel rapporto annuale di Mojang e riflettono un aumento di almeno 50 milioni di copie dal 2013, quando il gioco ha superato i 300 milioni di vendite.

Un risultato assolutamente incredibile rispetto ai suoi umili inizi nel 2011. Quando Markus "Notch" Persson lo pubblicò per la prima volta. La continua crescita del gioco può essere attribuita a diversi fattori. Innanzitutto, è disponibile praticamente ovunque, su tutte le piattaforme. Poi c'è l'incredibile comunità di persone di Minecraft che continuano ad alimentare le fiamme della creatività. E, naturalmente, il team di Mojang, che continua ad aggiungere ed espandere il mondo a blocchi.

