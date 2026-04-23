Minishoot' Adventures

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Nessuno ha mai detto che una formula classica di "The Legend of Zelda" richiedesse un ragazzo in un abito verde, o un regno magico fantastico, o una spada. No, questo modo senza tempo di strutturare un'avventura può, non sorprendere, facilmente sopravvivere a una traduzione in altre ambientazioni, e il affascinante e piuttosto semplice Minishoot's Adventures lo dimostra.

SoulGame Studio ti offre una classica prospettiva isometrica, una mappa aperta divisa in singoli "quadrati" e tanti segreti da scoprire, dove la ricompensa è o cuori extra - cioè vite - o nuovi strumenti per rimuovere ostacoli che prima ostacolavano il tuo progresso. Ma invece di Link, sei tu... beh, una piccola astronave. E invece di brandire freneticamente una Spada Suprema, questo è in realtà uno sparatutto. Questo significa che voli in giro, esplori e partecipi a intense battaglie "twin-stick" ispirate al bullet-hell, mentre l'intero scena sembra così tipicamente Zelda che sembrerebbe una bugia.

È un complimento, tra l'altro, perché anche se Minishoot's Adventures è indubbiamente piuttosto semplice, non dovresti scambiarlo per mancanza di ambizione o incapacità di mantenere le parole. Questo gioco è la definizione di tight, dove esplorazione, progressione e messa a punto strategica sono definite e realizzate con grande precisione, e il risultato risulta quindi sorprendentemente divertente.

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La premessa narrativa, però, è l'aspetto più compromesso di tutta l'esperienza. Posso facilmente accettare che certi giochi non vogliano dare priorità alla narrazione, ma in un titolo "alla Zelda" c'è bisogno di un po' più di incentivo, un po' più di costruzione del mondo, un po' più di contesto rispetto a quello offerto qui. Una forza malvagia minaccia un... specie... di... astronavi? È sicuramente così che viene presentato, e come rappresentante scelto della specie della tua astronave, spetta a te salvare i tuoi amici astronavi. Questo è praticamente tutto. Si potrebbe chiamare onestà, o forse solo priorità, e accetto che in una certa misura non tutti i giochi indie abbiano bisogno della profondità narrativa di Celeste per essere esperienze di gioco soddisfacenti. Ma quando passi così tanto tempo a esplorare , anche solo un po' di dettaglio narrativo in più avrebbe fatto una differenza enorme.

Inoltre, Adventures di Minishoot è incredibilmente analogico per aspetto e struttura. L'intero progetto ha un po' l'atmosfera dei cartoni animati del sabato mattina, e i colori sono sia usati liberamente che saturi, e il risultato trasuda fascino e carattere.

Anche se il livello di dettaglio non è particolarmente alto in questo senso, SoulGame riesce a trovare il fascino in questi schizzi relativamente semplici, e ho apprezzato ogni dungeon, ogni angolo del mondo aperto.

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Dal punto di vista strutturale, "twin-stick shooter incontra la struttura di Zelda" è in realtà piuttosto appropriato. Sei libero di volare ed esplorare, con ingegnose barriere di progressione posizionate lungo il percorso, che vengono superate in modo dinamico e naturale man mano che acquisisci nuove abilità. Una rotolata schivata si sblocca in uno dei dungeon del gioco, permettendoti di attraversare piccoli fiumi che prima bloccavano l'accesso a nuove parti del mondo. Se sei curioso, puoi trovare ricompense nascoste che ti danno più potenziamenti, cuori extra o semplicemente valuta da usare per potenziare armi o movimento, e così via. Oltre a innovare attraverso l'esperimento di genere, Minishoot's Adventures rimane abbastanza fedele a questi due pilastri di design.

Anche le battaglie in sé sono soddisfacenti, nonostante la loro semplicità. Come sempre, si tratta di trovare spazio per muoversi tra i modelli di attacco dei nemici e, quando se ne presenta l'occasione, sparare tu stesso con le armi. Principalmente penserai a quali nemici eliminare prima dal campo di battaglia per rendere il resto della battaglia più gestibile e ci sono abbastanza tipi di nemici da rendere il compito divertente dall'inizio alla fine. Il gioco dura forse 10 ore e fortunatamente non si trascina più del necessario, ma senza idee centrali che sconvolgano davvero le cose e ti offrano nuove ed entusiasmanti possibilità, probabilmente è meglio che SoulGame abbia scelto di mantenere questa avventura "breve e dolce".

Minishoot's Adventures non ha nulla di nuovo da dire sugli sparatutto twin-stick, sugli shmup o sulla tipica formula di Zelda. Sono le cose che conosci, semplicemente remixate in modo innovativo, e forse questo basta. Non cambia il tuo rapporto con questi rispettivi quadri di genere, a parte convincerti che questi sistemi siano abbastanza flessibili da rendere questo tipo di cose del tutto fattibile, e probabilmente questo è già una vittoria di per sé.