MLB The Show festeggia quest'anno 20 anni. San Diego Studio festeggia utilizzando lo stesso motore grafico che ha utilizzato dall'inizio dei tempi. Anche se sostengo che questa sia la migliore serie di giochi sportivi sul mercato, non si può negare che debba cambiare. Questo è stato qualcosa di cui anche la serie NHL ha sofferto per molto tempo, ma per fortuna è passata a qualcosa di nuovo. Il motore grafico interno dello studio ha bisogno di essere aggiornato perché quando guardo un video di 10 anni faMLB 15: The Show (che aveva ancora una versione PlayStation 3 e Vita), non ci sono enormi differenze. È brutto? No. Ma può essere migliorato? Assolutamente.

MLB The Show 25 potrebbe essere il miglior gioco della serie.

Ma allora cosa succede quando c'è così tanto da apprezzare qui. Soprattutto quando si tratta della cosa più importante di tutte: il baseball. Sul campo, il gioco è incontrastato. Anno dopo anno, vengono apportate anche piccole modifiche al gameplay per renderlo sempre più simile a quello che si può vedere nella vita reale. Quest'anno ci sono molte nuove animazioni per i giocatori, il che rende tutto più fluido di prima, il fielding è più reattivo con reazioni più rapide e un nuovo misuratore quando lanci le palle da un giocatore all'altro fa una grande differenza. Atterrando il tassametro in rosso, il ricevitore avrebbe dovuto essere alto quattro metri per prenderlo. Inoltre, i giocatori controllati dal computer si sentono più intelligenti, soprattutto quando si tratta dei loro battitori. Sono una persona che tende a fare affidamento sulle mie palle veloci per ottenere un terzo strike con uno slider o una palla fuori dalla zona. Quest'anno l'IA ha imparato ad adattarsi, quindi se lanci la stessa sequenza troppe volte, vieni penalizzato.

Forse la più grande novità del campo è qualcosa chiamato "Ambush Hitting". In precedenza avevamo il "lancio indovinato" in cui si poteva indovinare quale tipo di lancio stava arrivando e in quale delle sei diverse zone (cioè basso a sinistra, alto al centro, ecc.) veniva consegnata la palla. Se hai indovinato, la palla ha ricevuto una spinta se l'hai colpita. Quest'anno, questo è stato rielaborato per avere solo due scelte. La palla arriverà sul lato sinistro o destro della zona? Sposta il joystick destro sulla tua ipotesi e la tua mira, chiamata PCI (Plate Coverage Indicator ), diventa più grande, rendendo più probabile che colpirai la palla. Tuttavia, la tua mira sarà più piccola nella seconda zona, dove è più difficile ottenere un buon colpo. Questo è facoltativo, quindi se non vuoi andare all-in, puoi scegliere di avere una mira uguale su tutta la zona. Se non hai molta conoscenza della serie MLB The Show, l'obiettivo è qualcosa che ti muovi in una zona contrassegnata e cerchi di portarla dove finirà la palla, il che è più facile a dirsi che a farsi.

Gli avversari computerizzati sono più intelligenti di prima.

Sull'erba, la sensazione è ancora eccellente e anche se le aggiunte di quest'anno non rivoluzionano la serie, sono sempre passi nella giusta direzione. Quindi, come reggono i miglioramenti nel resto del gioco?

Non è un segreto che San Diego Studio, come qualsiasi altro creatore di giochi sportivi, si impegni maggiormente nelle modalità di gioco simili a Ultimate Team. In MLB The Show, questo è chiamato Diamond Dynasty, che è la migliore di queste modalità di gioco, soprattutto se non hai voglia di spendere soldi. Probabilmente preferirebbero che tu sborsassi per i pacchetti di carte, ma ci sono molti modi diversi per guadagnare buoni giocatori completando varie sfide, e questo è uno dei motivi per cui mi piace così tanto Diamond Dynasty. C'è sempre qualcosa da fare e giocatori da sbloccare, ci sono grandi mappe simili a giochi da tavolo da conquistare, mini-boss da sconfiggere e stagioni offline contro squadre controllate dal computer.

Insieme al 20° anniversario arriva una nuovissima aggiunta. Si chiama Diamond Quest ed è qualcosa che può essere descritto come un mix tra un gioco da tavolo e un roguelike. Tiri un dado e muovi il tuo personaggio su una griglia. L'obiettivo è quello di arrivare in un'arena, ma ogni casella può contenere cose come buff, sfide e mini-boss. Questa è solo un'altra parte di una fantastica esperienza offline, ma è anche pensata per essere giocata online e, insieme alle partite classificate, agli eventi e ai draft, SDS ha ora aggiunto un torneo, il Weekend Classic, che si gioca l'ultimo fine settimana di ogni stagione. Se questo dovesse diventare popolare, posso vedere qualcosa che viene aggiunto ogni fine settimana in futuro, come Champions in EA Sports FC. Tendo ad essere negativo riguardo all'avidità in queste modalità di gioco, ma MLB The Show lo fa nel modo giusto, anche se è ancora difficile ottenere i migliori giocatori gratuitamente.

Lascialo oscillare, lascialo rockeggiare.

Solo una delle altre due principali modalità di gioco è stata aggiornata, ovvero la modalità carriera Road to the Show in cui ora è possibile giocare sia al liceo che all'università. Negli anni precedenti, dopo il draft, si è passati direttamente alla lega degli agricoltori e da lì fino alla squadra senior. Questo lo fa sentire più come il tuo viaggio dall'inizio alla fine, invece di essere catapultato direttamente nella parte dello sport che solo pochi giocatori raggiungono. Né il liceo né l'università sono fermate a lungo e la strada per lo spettacolo è piuttosto breve. Tuttavia, non vedo l'ora di vedere come potranno costruire su questo per il prossimo anno. Come appare in Franchise, dove puoi prendere in mano un club e prendere tutte le decisioni? Proprio come l'anno scorso, in linea di principio. Questa è probabilmente la modalità di gioco che ha ricevuto meno amore. Va ancora bene per quello che è, ma questa è la prossima cosa che ha bisogno di un aggiornamento importante e anche la mancanza di co-op online è deludente.

Una delle cose che distingue davvero MLB The Show dal resto dei giochi sportivi è la loro incredibile serie di documentari Storylines. Questo è il terzo anno che hanno scelto di raccontare la storia del Negro Leagues, che era un campionato di baseball per giocatori neri prima che fosse loro permesso di giocare in MLB. Il primo giocatore nero della MLB, Jackie Robinson, ha giocato nel Negro Leagues prima di fare la storica mossa. Quest'anno, il primo set è composto da tre giocatori diversi in cui impariamo a conoscere ciascuno di essi e l'impatto che hanno avuto su questo sport. E' tutto meravigliosamente narrato da Bob Kendrick, che è il presidente del Negro Leagues Baseball Museum. Questo è qualcosa che mi piacerebbe davvero vedere in altri sport. Immagina di poter raccontare la storia della svolta di Pelé nel 1958 World Cup in Svezia nel EA Sports FC, giocando l'intero Miracle on Ice dal 1980 Winter Olympics nella NHL, o vedere la storia della vita dietro come il sordo Matt Hamill è arrivato fino all'UFC. Piccole cose che possono significare molto per coloro che amano veramente questo sport.

Storylines, la fantastica modalità in stile documentario del gioco, inizia con tre giocatori quest'anno.

Dopo quel paragrafo di apertura, potresti aver pensato che questa sarebbe stata una recensione semplice. Ma no, valeva solo la pena togliersi di mezzo una delle pochissime cose che non mi piacciono. MLB The Show ha le basi per essere una grande serie sportiva. È stato quasi sempre fantastico sul campo, ma per il resto è stato tranquillo per un bel po' di anni. Tuttavia, il 20° anniversario del gioco con MLB The Show 25 lo porta di nuovo avanti, ma sfortunatamente la modalità Franchise non riceve ancora amore, ma i miglioramenti nelle altre modalità di gioco insieme alla fantastica atmosfera del baseball rendono questo il miglior gioco della serie da molti anni, e forse anche di sempre...