Mod cyberware, skin di Edgerunners e una mappa di Night City arrivano su Apex Legends nel suo crossover Cyberpunk

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Il mondo di Cyberpunk si è scontrato con Apex Legends. Di solito, quando si verifica un evento crossover come questo, possiamo aspettarci un paio di skin interessanti per equipaggiare i nostri personaggi, ma Respawn ha fatto il possibile per permetterci di potenziare l'ultimo aggiornamento del suo battle royale.

Nell'evento Apex Legends x Cyberpunk, i giocatori non solo possono guardarsi ispirati al videogioco Cyberpunk 2077 o alla serie TV Cyberpunk: Edgerunners, ma avranno anche accesso a mod Cyberware, come Blackwall Breach e Sandevistan. Sfonda porte e altri ostacoli con la prima, mentre sfreccia intorno agli avversari con grande velocità usando la seconda.

Man mano che usi il tuo Cyberware, la capacità della tua Leggenda si riempirà. Quando quella barra diventa rossa, diventerai Cyberpsycho. Questo ti darà qualche potenziamento, come velocità di movimento veloce e danni devastanti in mischia, ma non potrai usare armi, scudi, abilità o ordigni. Questo significa che non potrai usare il nuovo Skippy Alternator, il che è un peccato perché non potrai ascoltare quei bei toni un po' penetranti del nostro caro vecchio amico Skippy.

Per vivere un'esperienza Cyberpunk completamente immersiva, i giocatori hanno anche accesso a una nuova mappa del Night City E-District. È una mappa con molta più verticalità, con grattacieli al neon tutto intorno, perfetta per saltare da un tetto all'altro con il tuo nuovo Sandevistan.