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Questo progetto accogliente invita i giocatori a organizzare e decorare le stanze riflettendo sulle ripercussioni future.

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Può sembrare banale, ma c'è un elemento di beatitudine quando si tratta di organizzare stanze e oggetti. Trovare il posto perfetto per un oggetto, un modo efficiente per conservare gli oggetti, creare un'identità visiva e un tema con l'organizzazione, può essere molto terapeutico. Witch Beam ha scoperto questo qualche anno fa con il delizioso Unpacking e ora Fat Alien Cat e Nomo Studio stanno seguendo l'esempio con l'altrettanto accogliente Momento.

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Lo scopo di questo gioco è fondamentalmente svelare una serie di scatole, trovando modi significativi per posizionare oggetti in un livello simile a un diorama. In teoria potresti usare tutto e mettere tutto a terra come una scimmia incivile, ma se ti affidi al presupposto del gioco e cerchi di trovare luoghi adatti e pratici per conservare i vari oggetti, puoi creare stanze adorabili che sembrano ben vissute, nonostante nessuna persona si faccia mai vedere nel gioco.

Quindi sì, usi un sistema base di input con il cursore a afferra e trascina (indipendentemente dal fatto che tu giochi su PC o console), e devi organizzare le stanze per passare alla fase successiva. Per cominciare, devi interagire con gli oggetti chiave per comprendere un po' di retroscena e lore, prima di scegliere quali oggetti inserire in ogni stanza, ed è così che Momento introduce un sistema narrativo ramificato e una dinamica di scelta del giocatore. In sostanza, potresti avere la scelta tra un microscopio o una pressa per fiori, magari anche un dinosauro o un peluche unicorno, e la scelta che fai definisce il futuro della persona la cui stanza stai progettando, dato che la stanza successiva sarà in qualche modo ispirata a questo. È una meccanica piuttosto marginale, tutto sommato, ma se ti dedichi a scegliere fiori e oggetti di erbologia, potresti finire per progettare una stanza simile a una serra, mentre chi si dedica di più alla scienza e alla tecnologia potrebbe finire per progettare un appartamento sky-rise in città con un tocco cyberpunk. La parte interessante di questo design è che, quando arrivi alla fine di un ramo narrativo, puoi tornare indietro, fare scelte diverse e sperimentare le altre stanze.

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Ma supponendo che tu abbia fatto la tua scelta, devi poi disimballare scatole di cartone e forzieri, posizionando ogni oggetto nel modo che ritieni più adatto. Questo può significare scegliere di impilare libri su uno scaffale, decorare una parete con quadri e poster, assicurarsi che gli stivali siano vicini vicino alla porta, persino impilare blocchi di legno per adattarsi a un bambino piccolo. Ci sono una varietà di oggetti da posizionare e innumerevoli modi per posizionarli, con il sistema cursore che funziona in modo piuttosto efficace anche su un controller. Forse è un po' strano in certi punti, ma la meccanica simile a una calamita che sistema gli oggetti aiuta molto.

Momento è davvero un gioco in cui devi farne ciò che puoi. In un certo senso, è simile a un titolo di life-sim sotto questo aspetto, perché se non cerchi di essere creativo e di abbracciare la filosofia di design centrale del gioco, affidandoti a sistemi terapeutici di decorazione delle stanze in stile Feng Shui, semplicemente non otterrai molto da Momento in cambio. È un gioco piuttosto basilare, in cui la narrazione viene messa da parte e lasciata a te da scoprire e ricostruire, e tutto questo significa che Momento non sarà un gioco per molti giocatori, perché potrebbe sembrare francamente troppo noioso.

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Detto ciò, se cerchi qualcosa di rilassante e rilassante da giocare, un gioco su cui lavorare per qualche sera durante la settimana, allora Momento è sicuramente un'opzione solida. Combina splendide opere d'arte e diorami di livello, musica rilassante, segreti e interazioni interessanti da scoprire, tutto costruito attorno a meccaniche di gioco molto semplici e basilari. È una piacevole e rilassante pausa indie lontano dal trambusto.

07 Gamereactor Italia
7 / 10
+
Gameplay semplice e facile da padroneggiare. Splendida direzione artistica e design dei livelli. Premessa di design rilassante. Interessante uso di un sistema di ramificazione e scelta.
-
Gli strumenti per cursore e magnete possono essere un po' strani sui controller. Un po' troppo lento e costante per la maggior parte dei giocatori da connettersi.
07 7 / 10 Gamereactor Turkey
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RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

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