Monster Energy Supercross - Il Videogioco Ufficiale 25

Dopo aver saltato l'uscita di un gioco l'anno scorso, la serie Monster Energy Supercross ha finalmente abbandonato i suoi titoli annuali numerati e ora si è unita a tutti gli altri giochi sportivi sul mercato con un anno alla fine del suo nome. Questo è Monster Energy Supercross - The Official Videogame 25. Nonostante il cambio di nome e la pausa, il gioco purtroppo non è né migliore né peggiore di prima.

Dopo un anno di pausa, la serie Monster Energy Supercross è tornata.

Ed è qui che risiede il mio più grande problema con il gioco - e la serie. Ogni partita è stata divertente da giocare; È molto divertente, ma ogni anno sembra un déjà vu. E come al solito, ci sono molte nuove funzionalità offerte che alla fine non fanno molta differenza.

Il grande cambiamento è il nuovo motore grafico. Il team milanese dietro al gioco ha ora Unreal Engine 5 a disposizione, qualcosa che spero possa migliorare ulteriormente il gioco nei prossimi anni. Ciò che loro stessi vogliono evidenziare con questo motore è un nuovo sistema dinamico per la deformazione del terreno. Ciò provoca la formazione di scanalature nella superficie della pista dove i ciclisti stanno viaggiando, specialmente in curva, fornendo una sfida in più nel modo in cui queste sezioni vengono guidate. Fornisce inoltre una superficie che cambia costantemente giro dopo giro. A quanto pare, questa è stata una delle cose più richieste dalla community del gioco. L'altra cosa che gli sviluppatori sono stati in grado di implementare sono le reti neurali (AI), che influenzano il modo in cui i rivali guidano durante le gare. I piloti controllati dal computer adattano immediatamente le loro tattiche e le traiettorie di gara, imparando man mano. Questo rende gli avversari più intelligenti, anche se spesso sembra che alcuni stiano solo cercando di superarmi.

Le nuove aggiunte mantengono fresca la modalità Carriera.

Naturalmente, questo è più evidente nella modalità di gioco più grande, Career Mode. Quest'anno, la configurazione è che inizi in SMX Next, dove corri alcune gare prima di passare a 250SX e poi a 450SX. Ogni stagione è divisa in quattro atti, dove ogni atto termina con una cosiddetta "gara climax" che lega insieme ciò che è accaduto in precedenza nell'atto. Ci sono sfide da superare, come finire in una posizione migliore rispetto al tuo compagno di squadra o arrivare almeno in una certa posizione, e se riesci a superarle, prenderai un percorso diverso nella storia rispetto a quando fallisci. Ci sono anche scelte di percorso che ti mandano in diverse piccole storie secondarie.

Ciò che mantiene fresca la sensazione di Career, tuttavia, sono varie piccole gare tra quelle regolari del campionato. Negli anni precedenti, è stata gara dopo gara dopo gara fino a quando non è stato incoronato un vincitore finale. Ora ci sono eventi secondari, ambientati in diverse località degli Stati Uniti per farti divertire. I primi due che ho incontrato sono stati un evento Rhythm Attack (introdotto nell'ultimo gioco), che è un rettilineo con un sacco di salti e dossi, tenuto nel sito del lancio di un razzo spaziale in Florida o su una pista MX inventata da Milestone nel bosco vicino a un campo di geyser. Le gare che si svolgono al di fuori delle sedi tradizionali sono un punto culminante. In totale, ci sono quattro Rhythm Attack piste e sei piste da motocross.

La parte che non mi piace del Career Mode è l'elemento un po' forzato "diventa popolare sui social media". L'idea è che si vincono le gare per guadagnare follower, mentre si può anche rispondere ai tweet e fare finta su Twitter. Il modo in cui rispondi ai messaggi degli altri piloti influisce sul modo in cui ti vedono e se sei davvero cattivo, le cose possono, in linea di principio, scaldarsi in pista. Questo può anche influenzare il tuo rapporto con squadre diverse, se desideri cambiare dopo la stagione. In generale, mi piace il Career Mode, poiché hanno provato qualcosa di nuovo e questo è apprezzato.

Ci siamo, Daytona. Sì, Daytona è una delle piste.

Per il resto, non c'è molto da sperimentare in termini di grandi modalità di gioco. C'è solo quello che ti aspetteresti da un gioco come questo... C'è una modalità offline (oltre al Career ), oltre alla possibilità di guidare gare singole, Rhythm Attack, entrare in un campionato e affrontare prove a tempo. È possibile guidare in split-screen (per sole due persone), il che è apprezzato in quanto non è stata la norma negli ultimi anni nei giochi di corse. Online, tuttavia, puoi lanciarti in gare non classificate o avviare una lobby privata con un massimo di 16 giocatori. E questo è tutto... Tranne che per una modalità di allenamento, ovviamente.

Ciò che è stato rimosso è il piccolo mondo aperto in cui si poteva guidare e giocare liberamente. Fai un salto qui, esplora un po' là. Quello che in Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 era chiamato Supercross Park ora non si trova da nessuna parte. È possibile che la decisione di eliminarlo sia derivata dal feedback dei giocatori, poiché onestamente era divertente giocare solo per pochi minuti alla volta, ma è comunque una modalità di gioco in meno rispetto a prima.

Monster Energy Supercross 25 conserva la sensazione divertente delle puntate precedenti. La serie ha sempre offerto un gameplay divertente e quest'anno non è diverso. Che si tratti di piste con lunghi rettilinei e molti salti, come Daytona, o di luoghi tecnicamente più impegnativi come Indianapolis con le sue curve costanti, il suo ponte e il tunnel. Questo gioco è sempre impegnativo. Il gioco è strutturato nel classico stile "facile da giocare, difficile da padroneggiare" e non sarei in grado di indovinare quante volte mi sono schiantato durante il periodo di recensione. A volte è del tutto naturale e una cattiva guida da parte mia, ma sono sbalordito da quante volte non capisco perché l'autista viene sbalzato dalla sua moto come se qualcuno gli avesse sparato da un cannone...

La soddisfazione del gameplay arriva invece quando riesco a ottenere il flusso perfetto, quando faccio tutti i salti proprio come dovrei. Si tratta di tempismo corretto e di regolare il peso corporeo per atterrare correttamente. Atterrare sulla pendenza del salto successivo, ad esempio, è come andare a sbattere contro un muro, ma quando invece atterro in discesa per entrare nel salto successivo in pieno flusso, è allora che inizia a sembrare una sorta di danza motorizzata.

Il riavvio della serie sembra... Come se non fosse affatto un reboot.

Dopo un anno di pausa, probabilmente avevo speranze troppo alte per il ritorno della serie Monster Energy Supercross. Sembra che avrebbe potuto migliorare ancora di più di quanto non fosse, ma a prescindere, ciò che otteniamo è un'esperienza di motocross semplicemente buona come prima. Se dovessi descrivere l'esperienza di guida in una parola, sarebbe: divertente.