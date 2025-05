Monument Valley Pacchetto 1&2

HQ

I titoli Monument Valley di Ustwo sono rimasti saldamente in cima alle classifiche dei giochi premium per dispositivi mobili per oltre un decennio, e per una buona ragione. Ora, l'estetica minimalista della serie e le meccaniche di puzzle distintive stanno finalmente arrivando su console. Grazie alla sua portabilità e al touch screen, il Nintendo Switch sembra fatto su misura per questa esperienza indimenticabile. I primi due Monument Valley giochi, insieme a tutti i loro DLC, sono ora disponibili per l'acquisto separatamente o in bundle.

Fondamentalmente, il gameplay di Monument Valley rimane invariato in entrambi i titoli. Il giocatore deve guidare il proprio personaggio attraverso intricati livelli labirintici per raggiungere un'area designata contrassegnata da un simbolo speciale. Sebbene ci sia una narrazione di fondo, prende in gran parte forma attraverso frasi criptiche e animazioni astratte, lasciando il significato aperto all'interpretazione individuale.

Nel primo gioco, Princess Ida intraprende un viaggio di redenzione, cercando il perdono per le sue azioni passate e imparando a conoscere le conseguenze della vita. Monument Valley II segue Ro mentre insegna a suo figlio come trovare la propria strada e assumersi la responsabilità man mano che cresce. I DLC enfatizzano i temi della conservazione dell'ambiente, concentrandosi sulla protezione delle foreste per preservare il benessere planetario. Eppure, mentre le storie aggiungono un livello tematico, il gameplay rimane la vera star dello spettacolo.

Se una barriera blocca il percorso del protagonista, il giocatore deve manipolare l'ambiente per rimuovere l'ostacolo. A seconda del livello, compaiono vari interruttori e leve, che consentono allo scenario di rimodellarsi e formare nuovi percorsi. Ciò che distingue veramente il gioco è l'uso intelligente di una prospettiva isometrica: piuttosto che muoversi liberamente, l'ambiente è osservato da un punto fisso, consentendo enigmi che si basano su trucchi prospettici. Una coppia di pilastri scollegati potrebbe sembrare invalicabile all'inizio, ma visti da un'angolazione diversa, formano una passerella senza soluzione di continuità. Il mondo si piega al punto di vista del giocatore fino a quando il personaggio non raggiunge finalmente la sua destinazione.

Le meccaniche del gioco sono semplici ma intuitive. I giocatori interagiscono con il mondo utilizzando un puntatore e un pulsante di selezione per dirigere il personaggio o modificare l'ambiente circostante. Tuttavia, il puntatore si sposta solo tra punti prestabiliti, il che a volte può portare a frustranti interpretazioni errate, con conseguente noioso clic avanti e indietro. Naturalmente, si potrebbe presumere che il touch screen del Switch sarebbe la soluzione perfetta, consentendo ai giocatori di toccare esattamente dove vogliono. Sorprendentemente, e deludentemente, il gioco manca del supporto per il touch screen, costringendo i giocatori a fare affidamento su controlli joystick imprecisi anche quando giocano direttamente sullo schermo del dispositivo.

Visivamente, Monument Valley sembra più un'arte interattiva che un gioco tradizionale. Il suo design minimalista, la composizione meticolosa e l'affascinante tavolozza di colori creano un'estetica rilassante che è impossibile non ammirare. Linee pulite, forme semplici e dettagli vivaci conferiscono al gioco uno stile organico unico, quasi come un origami vivente. Questo approccio artistico distintivo non ha solo un bell'aspetto; Permette di alterare la prospettiva del gioco, creando ipnotizzanti illusioni ottiche che ne amplificano il senso di meraviglia. Sul Switch OLED, il gioco funziona perfettamente senza intoppi.

L'atmosfera serena è ulteriormente rafforzata dal suo tranquillo paesaggio sonoro. I rintocchi armonici e gli effetti audio spumeggianti del gioco si fondono perfettamente con la sua colonna sonora ambientale, elevando i suoi temi di fondo di introspezione e autoriflessione. Il sound design di Scott Baker cattura perfettamente il mondo pacifico di Monument Valley, anche se sono rimasto un po' deluso dal fatto che la traccia del trailer del primo gioco, lo straordinario Amateur Cartography di Obfusc, fosse assente dal gameplay vero e proprio.

Monument Valley si è giustamente guadagnato la sua reputazione. Grazie alla sua profondità artistica e alle meccaniche di puzzle uniche, è più un'esperienza che un gioco convenzionale. La sua grafica mozzafiato e gli enigmi avvincenti lasciano un'impressione duratura. Sfortunatamente, l'avventura non dura a lungo: completare il primo gioco e le sue espansioni richiede solo poche ore e il sequel offre circa la stessa quantità di contenuti. Con i singoli titoli al prezzo di circa 10 euro o il pacchetto a 18 euro, il costo sembra leggermente elevato, soprattutto considerando che le versioni mobili sono disponibili a circa un terzo del prezzo. Nonostante il premio, questa è un'esperienza che merita di essere giocata.