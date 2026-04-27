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Quando Hyper Games è stata lanciata Snufkin: Melody of Moominvalley due anni fa, è stata accolta solo con elogi e recensioni positive. Ora è di nuovo il momento, con l'uscita di Moomintroll: Winter's Warmth, e la domanda è se riusciranno a continuare a cavalcare l'onda del successo o se la Valle dei Mumins non meriti un'altra visita.

L'inverno si avvicina rapidamente.

A prima vista, è facile vedere che molto rimane uguale nel mondo incantevole di Moomintroll del 2026 come nel 2024. Lo stile cartoonesco e l'attenzione ai semplici enigmi sono intatti, e il gioco riesce ancora una volta a catturare perfettamente l'atmosfera squisita e fiabesca di Tove Jansson. La Valle dei Mumin e i suoi abitanti trasmettono carattere e personalità, e tutto, dalle assi scricchiolanti della Casa dei Mumins a Little My e la sua espressione maliziosa, trasmette un senso di calore familiare e appartenenza che vive e prospera per tutta l'avventura. Per chi ha giocato al predecessore, però, è chiaro che è avvenuto un cambiamento importante. Quello che un tempo era un mondo pieno di canti di uccelli e verde è ora stato sostituito dal freddo malinconico dell'inverno, ed è tra neve e ghiaccio che questa volta inizia la nostra storia.

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C'è molta oscurità con cui fare i conti, e Moomin deve trovare il coraggio di aiutare i suoi amici.

Perché dopo che sia Moominmamma che Moominpappa sono andati in letargo alla fine dell'autunno, il nostro stesso Moomin si sveglia al suono del vento ululato e delle finestre che sbattono. L'inverno ha fatto il suo ingresso nella Valle dei Mumin, e ora spetta al piccolo Moomintroll scoprire cosa significhi vivere durante i mesi invernali e come possa riportare primavera ed estate. La storia in sé non è affatto eccezionale, a dire il vero, ma trasmette una sorprendente quantità di oscurità e linee di pensiero interessanti (per un gioco per bambini), che affrontano tutto, dalla morte alla rabbia. Moomin non è felice di svegliarsi in un mondo freddo dove il freddo e la mancanza di luce creano condizioni ostili per lui e i suoi amici, ma questi nuovi ostacoli gli insegnano contemporaneamente a superare le sue paure e a rendersi conto di essere abbastanza capace da risolvere i problemi nonostante la natura metta costantemente in difficoltà.

I paesaggi innevati offrono deliziose prelibatezze visive, anche se può essere difficile muoversi in certe zone quando tutto sembra così simile.

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Anche se il mondo e la palette di colori sono diversi, non ci sono cambiamenti significativi nel gameplay rispetto al titolo precedente. La tua missione è ancora una volta raccogliere varie risorse e trovare nuovi oggetti che ti aiutino ad affrontare le dure condizioni dell'inverno. Di solito tutto si riduce a viaggiare da un posto all'altro, ma potrai anche fermarti ogni tanto per partecipare a una intensa battaglia di palle di neve o costruire forti di neve con i tuoi compagni. Il livello di difficoltà è molto basso, ma l'atmosfera e l'atmosfera sono ancora più coinvolgenti.

La musica merita una menzione speciale, poiché con risorse limitate riesce a creare un paesaggio sonoro che cattura tutti i tratti caratteriali dell'inverno. Un momento offre un silenzio inquietante tra il paesaggio innevato e gli abeti ghiacciati, per poi trasmettere speranza e sete di avventura nel momento successivo attraverso riff di chitarra travolgenti e bellissimi pezzi di pianoforte. Anche i piccoli dettagli, come le esclamazioni uniche di ogni personaggio, aggiungono molto, e anche se questa volta non ci sono doppiaggi nei dialoghi, non sembra che manchi nulla di particolare.

Moomin contro Little My - Combattimento!

In definitiva, Moomintroll: Winter's Warmth offre di più di ciò che abbiamo visto in Snufkin: Melody of Moominvalley. È un'avventura accessibile per un pubblico più giovane dove il fascino delle storie di Tove Jansson incontra semplici meccaniche di gioco, ed è facile consigliarlo se ti è piaciuto il predecessore. Ammetto che l'avventura offerta questa volta potrebbe non essere così grandiosa in scala, e gran parte può sembrare un po' troppo familiare e ripetitiva a volte, ma una tranquilla e atmosferica giornata d'inverno può, come sappiamo, essere accogliente quanto un pomeriggio caldo e vivace al sole. Hyper Games continua la sua tradizione di rispettare il materiale originale nel modo migliore possibile, e se ti piacciono i piccoli troll finlandesi, queste fiabe digitali sono le migliori sul mercato in questo momento.