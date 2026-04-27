Moomintroll: Winter's Warmth
I Moomin sono tornati, ma invece di estate e sole, sono in arrivo inverno e freddo. Abbiamo dato i nostri voti per il sequel di Hyper Games.
Quando Hyper Games è stata lanciata Snufkin: Melody of Moominvalley due anni fa, è stata accolta solo con elogi e recensioni positive. Ora è di nuovo il momento, con l'uscita di Moomintroll: Winter's Warmth, e la domanda è se riusciranno a continuare a cavalcare l'onda del successo o se la Valle dei Mumins non meriti un'altra visita.
A prima vista, è facile vedere che molto rimane uguale nel mondo incantevole di Moomintroll del 2026 come nel 2024. Lo stile cartoonesco e l'attenzione ai semplici enigmi sono intatti, e il gioco riesce ancora una volta a catturare perfettamente l'atmosfera squisita e fiabesca di Tove Jansson. La Valle dei Mumin e i suoi abitanti trasmettono carattere e personalità, e tutto, dalle assi scricchiolanti della Casa dei Mumins a Little My e la sua espressione maliziosa, trasmette un senso di calore familiare e appartenenza che vive e prospera per tutta l'avventura. Per chi ha giocato al predecessore, però, è chiaro che è avvenuto un cambiamento importante. Quello che un tempo era un mondo pieno di canti di uccelli e verde è ora stato sostituito dal freddo malinconico dell'inverno, ed è tra neve e ghiaccio che questa volta inizia la nostra storia.
Perché dopo che sia Moominmamma che Moominpappa sono andati in letargo alla fine dell'autunno, il nostro stesso Moomin si sveglia al suono del vento ululato e delle finestre che sbattono. L'inverno ha fatto il suo ingresso nella Valle dei Mumin, e ora spetta al piccolo Moomintroll scoprire cosa significhi vivere durante i mesi invernali e come possa riportare primavera ed estate. La storia in sé non è affatto eccezionale, a dire il vero, ma trasmette una sorprendente quantità di oscurità e linee di pensiero interessanti (per un gioco per bambini), che affrontano tutto, dalla morte alla rabbia. Moomin non è felice di svegliarsi in un mondo freddo dove il freddo e la mancanza di luce creano condizioni ostili per lui e i suoi amici, ma questi nuovi ostacoli gli insegnano contemporaneamente a superare le sue paure e a rendersi conto di essere abbastanza capace da risolvere i problemi nonostante la natura metta costantemente in difficoltà.
Anche se il mondo e la palette di colori sono diversi, non ci sono cambiamenti significativi nel gameplay rispetto al titolo precedente. La tua missione è ancora una volta raccogliere varie risorse e trovare nuovi oggetti che ti aiutino ad affrontare le dure condizioni dell'inverno. Di solito tutto si riduce a viaggiare da un posto all'altro, ma potrai anche fermarti ogni tanto per partecipare a una intensa battaglia di palle di neve o costruire forti di neve con i tuoi compagni. Il livello di difficoltà è molto basso, ma l'atmosfera e l'atmosfera sono ancora più coinvolgenti.
La musica merita una menzione speciale, poiché con risorse limitate riesce a creare un paesaggio sonoro che cattura tutti i tratti caratteriali dell'inverno. Un momento offre un silenzio inquietante tra il paesaggio innevato e gli abeti ghiacciati, per poi trasmettere speranza e sete di avventura nel momento successivo attraverso riff di chitarra travolgenti e bellissimi pezzi di pianoforte. Anche i piccoli dettagli, come le esclamazioni uniche di ogni personaggio, aggiungono molto, e anche se questa volta non ci sono doppiaggi nei dialoghi, non sembra che manchi nulla di particolare.
In definitiva, Moomintroll: Winter's Warmth offre di più di ciò che abbiamo visto in Snufkin: Melody of Moominvalley. È un'avventura accessibile per un pubblico più giovane dove il fascino delle storie di Tove Jansson incontra semplici meccaniche di gioco, ed è facile consigliarlo se ti è piaciuto il predecessore. Ammetto che l'avventura offerta questa volta potrebbe non essere così grandiosa in scala, e gran parte può sembrare un po' troppo familiare e ripetitiva a volte, ma una tranquilla e atmosferica giornata d'inverno può, come sappiamo, essere accogliente quanto un pomeriggio caldo e vivace al sole. Hyper Games continua la sua tradizione di rispettare il materiale originale nel modo migliore possibile, e se ti piacciono i piccoli troll finlandesi, queste fiabe digitali sono le migliori sul mercato in questo momento.