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Pur non negando che la categoria delle simulazioni di vita sia diventata un po' troppo satura ultimamente, mi piace anche tornare in questa fetta di mercato ogni pochi mesi per disintossicarmi e concedermi un gameplay rilassante e senza stress. Dopo Pokémon Pokopia in primavera, quest'estate è tutta incentrata su Moonlight Peaks, e essenzialmente di ciò di cui stiamo parlando qui è un progetto di life-sim piuttosto tradizionale con un aspetto simile a Fae Farm/My Sims, con la svolta che è l'ambientazione soprannaturale, dove invece di giocare come un umano normale, il ruolo del protagonista è quello di un vampiro.

Non stiamo parlando di un gioco in cui il giocatore deve succhiare il sangue dei residenti vicini per sopravvivere, dato che molti degli aspetti più macabri dell'essere un vampiro vengono messi da parte a favore dei benefici più romantici. Ci sono abilità soprannaturali da padroneggiare (inclusa la trasformazione in pipistrello), incantesimi mistici da lanciare e pozioni da preparare, ci sono una miriade di altri personaggi soprannaturali da incontrare e fare amicizia, tra cui streghe, lupi mannari e veggenti, eppure tutto questo si aggiunge a qualche debolezza vampirica, come un'avversione alla luce del sole, il che significa che tutte le attività 'quotidiane' richiedono un approccio più 'notte per notte'.

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Quindi sì, stiamo parlando di un progetto life-sim familiare sotto molti aspetti e modi, ma lo sviluppatore Little Chicken cambia le cose in alcuni modi per mantenere tutto fresco. E questo include anche chiedere ai giocatori di coltivare raccolti, curare animali, preparare ricette e prodotti prodotti, tutti con un tema soprannaturale. In sostanza, invece di coltivare patate e curare mucche, dovrai coltivare uva per vino di sangue, prenderti cura di un gattino infernale, trasformare ingredienti in pozioni e succhi oscuri, tutto per generare fondi per comprare nuovo bestiame e semi, aumentare il tuo reddito e altrimenti 'vivere del grasso della terra'.

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Devo dare merito a Little Chicken per la loro implementazione dei sistemi di espressione dei giocatori, poiché ci sono una vasta gamma di oggetti da costruire e acquistare, oltre a piante da coltivare per rendere tua la tua inquietante fattoria. Ci sono ottimi rapporti da sviluppare con gli abitanti interessanti e unici, attività secondarie divertenti per riempire il tempo, che sia pescare o giocare al gioco di carte Nockturna, tutto racchiuso in un piccolo mondo che offre una profondità ammirevole. Eppure, nulla di tutto ciò cambia il fatto che Moonlight Peaks affronta gli stessi problemi che tutti i giochi di simulazione di vita tendono ad affrontare.

Per prima cosa, la fase iniziale è piuttosto brutale e ripetitiva. Per il primo mese circa di tempo di gioco, passerai le notti svolgendo compiti umili e noiosi, che si tratti di tagliare legna o erbacce, il tutto senza ottenere quasi alcun ritorno significativo dal desiderio di costruire rapporti con gli abitanti del paese. Costruire una base finanziaria da cui crescere è difficile, e anche se devo dare merito a Moonlight Peaks per non averti tenuto per mano e lasciarti capire da solo, alcuni prezzi degli upgrade possono sembrare fuori portata, il che significa che alcune meccaniche e caratteristiche chiave restano bloccate per un bel po' di tempo. Questo include il bestiame, dove avrai bisogno del costoso upgrade di una stalla prima di poter acquistare animali, e naturalmente, senza bestiame, molti ingredienti principali per cucinare e creare sono fuori discussione. Il punto è che molti giochi di simulazione di vita sono strutturati in modo tale che le prime ore di onboarding e iniziali siano piuttosto tristi e piatte, e Moonlight Peaks cade proprio in questa trappola.

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Allo stesso modo, non sono un grande fan del sistema di stamina del gioco. C'è già un limite di tempo associato a ogni notte, in cui, quando sorge il sole, vieni immediatamente teletrasportato nella bara per concludere la giornata, motivo per cui non credo ci sia molto bisogno di offrire anche un sistema di stamina che limiti ulteriormente le tue azioni notturne, a meno che tu non abbia una buona scorta di cibo a portata di mano per ricaricare questa barra. È un altro difetto che riguarda la simulazione di vita, sia chiaro, una in cui questa limitazione non ha davvero uno scopo a mio senso, soprattutto quando il ciclo notte per notte è così rigido come in Moonlight Peaks.

Ma ancora una volta, per ogni insidia nei life-sim in cui si imbatte, Moonlight Peaks riesce anche a prosperare con molti altri. La direzione artistica e lo stile sono splendidi, con tanti colori a tema appropriato e opzioni creative. C'è una profondità meccanica enorme in questo gioco, una varietà di segreti da scoprire e svelare, cittadini interessanti da incontrare e una storia centrale al centro del gioco che offre un background aggiuntivo e una storia su come il tuo personaggio e la sua famiglia siano legati a questa comunità pittoresca. Sarebbe meglio se i dialoghi fossero completamente doppiati? Senza dubbio. Ma fondamentalmente funziona così com'è, quindi non la criticherò oltre.

Per farla breve, anche se Moonlight Peaks non mette davvero alla prova le dinamiche del genere life-sim, ciò che Little Chicken ha ideato con questo gioco è abbastanza divertente e affascinante da farti tornare a riprenderne ancora. È familiare e forse un po' sicura in certi punti, ma funziona e copre bene la maggior parte dei fondamenti, e a dire il vero, Moonlight Peaks è un successo sufficiente ai miei occhi.