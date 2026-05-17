Morrowind Recreation nella mod Skyrim raggiunge un nuovo traguardo enorme

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Il lavoro su Skywind - l'ambizioso progetto di mod che ricrea tutto The Elder Scrolls III: Morrowind in The Elder Scrolls V: Skyrim - è in corso da 14 anni. È più tempo di quanto abbiamo aspettato GTA VI, più di quanto la maggior parte della Gen Alpha sia esistita, eppure non è ancora così a lungo quanto abbiamo aspettato The Elder Scrolls VI. Ora, a 14 anni di distanza, stiamo raggiungendo quelle che sembrano le fasi chiave finali dello sviluppo di Skywind.

Nel video dell'aggiornamento 2026 pubblicato dai creatori di Skywind, vediamo che tutti i volontari che lavorano sodo stanno facendo cose incredibili. 10 delle 13 regioni del gioco sono state mappate e quasi completate, la maggior parte delle versioni 2D e 3D è completata, così come il doppiaggio e la scrittura. Circa il 75% del lavoro di animazione necessario per completare la mod è stato completato.

Tutto questo sembra estremamente promettente, eppure gli sviluppatori di Skywind non si impegnano ancora a darci una data di uscita. C'è ancora molto da fare, e probabilmente il team non vuole affrettare il volontariato a cercare una nuova data. È probabile, però, che potremmo vedere The Elder Scrolls III: Morrowind rifatto prima di esplorare dove Bethesda vuole che andiamo in The Elder Scrolls VI.