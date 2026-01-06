Mount & Blade II: Bannerlord - Veli da guerra

HQ

Mount & Blade II: Bannerlord ti permette di vivere come leader, guerriero, uomo d'affari e molto altro in una società medievale. Inizi in un mondo dove gli imperi stanno crollando e altri prendono il loro posto, e crei il tuo personaggio completamente da solo e decidi cosa farà quel personaggio in questo mondo. Puoi fare di tutto: guidare enormi eserciti con migliaia di soldati, assediare fortezze, arricchirti grazie al commercio e governare regni. Tutto questo si fa in prima o terza persona. Questo è ciò che rende unico il titolo. Molti di noi si sono sempre chiesti com'è guidare truppe in battaglia o partecipare agli assedi dei castelli, tuttavia, War Sails riguarda soprattutto le barche e le battaglie navali.

Un grande cambiamento quando ho iniziato il titolo è stato come il mondo era cambiato. Più laghi, più acqua e alcune nuove isole. Questo si adatta bene ai nuovi elementi e funzionalità di gameplay dell'espansione e la modalità allenamento mi ha permesso di testare tutto ciò che è nuovo in modo positivo abbastanza rapidamente. Si tratta ancora di salvare la tua famiglia, ma offre doppiaggio e insegna le basi. Sarò onesto e dirò subito che penso che Mount & Blade sia goffo da giocare. Tuttavia, mi piace il concetto di guidare migliaia di truppe in guerra. War Sails, come il gioco base, è un mix di caratteristiche interessanti che non sono sempre perfette nell'esecuzione.

Le battaglie offrono molte opzioni per perfezionare le formazioni e altri aspetti prima di entrare in battaglia. Ricorda un po' Total War.

Penso che il punto di forza della serie sia la capacità di lasciarsi travolgere da situazioni grandiose. Questi possono essere assedi o grandi battaglie, e le battaglie navali sono anche impressionanti quando molte navi si scontrano. Puoi avere fino a otto navi da comandare, tutte piene di soldati che possono salire a bordo e combattere nave contro nave. Spesso diventa un caos senza pari, ma è estremamente divertente. Bannerlord aveva bisogno di un po' più di varietà e se scegli di vedere l'espansione come parte di qualcosa di più grande, è meglio che guardarla solo in base al suo contenuto in un vuoto. La forza del pacchetto è che ti dà, giocatore, più strumenti per dominare questo mondo sandbox.

Annuncio pubblicitario:

La grafica, il suono, il doppiaggio e la musica non impressioneranno nessuno nel 2025. Tuttavia, penso che mi permetta di fare molto in un mondo senza esagerare con la complessità. Paragonerei Bannerlord alla serie X e Kenshi senza tutti i sistemi di gameplay profondi. Inizi in un grande mondo aperto dove nessuno ti vuole bene o ti odia. Non sei nulla, e l'obiettivo è diventare ciò che vuoi essere in questo mondo, e a tal fine, War Sails ti offre qualche strumento extra nella sua cassetta degli attrezzi. Ora puoi diventare un pirata, un mercenario in alto mare, un mercante o usare le tue flotte per bloccare città oltre a tutto il resto che fai. Il gioco è impegnativo, ma non diventa mai impossibile, dato che uno dei punti di forza è che si imparano abbastanza rapidamente le basi.

Nel mondo della campagna stesso, puoi viaggiare e fare quello che vuoi. Anche se la prospettiva è isometrica, si torna alla visuale in prima persona quando combatti o entri nelle città.

Anche se le navi sono preziose e piuttosto costose da gestire nel gioco, sono un po' deluso dal fatto che non si possa assediare con le navi. Ricordo i primi trailer di Total War: Rome 2 e quanto fosse bello vedere navi sbarcare truppe mentre le città erano sotto assedio. Le navi stesse sono piuttosto divertenti da controllare, ma sono costose. Sospetto che le navi siano un modo per spendere i propri soldi in un sistema economico abbastanza semplice. In questo senso, Taleworlds ha avuto successo. Le navi grandi costano enormi somme di denaro ma di solito valgono il prezzo e lo svantaggio è che più grandi diventano le tue navi, più è difficile catturare i nemici in mare. Capisco che ci debba essere uno svantaggio nell'avere navi grandi, ma allo stesso tempo, forse aumentare il livello potrebbe contrastare la frustrazione che questo genera.

Detto ciò, ottieni circa 20 navi uniche in tre categorie. Hai navi leggere e veloci, oltre a navi medie e pesanti. Questi ultimi sono i più lenti, ma offrono il maggior numero di soldati a bordo e la migliore artiglieria per sparare al nemico, ed è anche possibile incastrare gli avversari con danni significativi. Penso che siano belli nel loro design, sembrano ispirati direttamente a navi reali, e mi piacciono tutte quelle che ho testato. Purtroppo, il loro design soffre del fatto che il gioco in sé non è un peso grafico pesante. Purtroppo, ci sono anche parecchi bug, uno dei più memorabili dei quali si è verificato durante una battaglia completa con otto navi. Ho navigato verso le navi nemiche nel mezzo di tutto il caos e poi la nave ha sorvolato il nemico.

Annuncio pubblicitario:

Imparare rapidamente le basi.

Se ti aspetti qualcosa di nuovo, qui c'è un pacchetto di espansione piuttosto consistente con nuovi contenuti. Tuttavia, devi essere disposto e desideroso di interagire con essa se vuoi ottenere il massimo dei tuoi soldi. Mi ha ricordato molto Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles. C'è qualcosa di buono sotto tutti i problemi tecnici, e anche se le interazioni tra il gioco base e l'espansione non sono enormi, ci sono cose da apprezzare. Mi piace come i laghi e i mari siano diventati più grandi e alcuni ponti siano scomparsi per fare più spazio alle battaglie di barche. Ad esempio, c'è un'isola governata da una delle nuove fazioni vichinghe e l'unico modo per arrivarci è via mare, e se vuoi governare un regno, è piuttosto intelligente conquistare l'isola all'inizio della campagna. I tuoi avversari controllati dal computer fanno fatica a sfruttare bene i mari, e puoi facilmente usarlo come punto di partenza per il dominio mondiale o incursioni sul continente.

Bannerlord non è perfetto; È pieno di bug, poco rifinito e macchinoso. Al meglio, è grandioso, potente e coinvolgente. War Sails aggiunge un po' di più di quella sensazione senza correggere i difetti principali del titolo. I sistemi di gioco di base, che erano macchinosi a terra, sono altrettanto macchinosi in mare. C'è anche una mancanza di precisione in tutto ciò che fai, tuttavia, che è in qualche modo un tratto distintivo della serie. Allo stesso tempo, non posso fare a meno di sorridere quando incornicio la nave nemica e ne salo a bordo un'altra per il combattimento ravvicinato. È divertente, coinvolgente e a volte piuttosto spettacolare. Anche se gli aspetti barcativi non dominano l'esperienza, sono presenti sullo sfondo per offrire una varietà extra in un'esperienza sandbox altrimenti piuttosto completa.

Nelle giuste condizioni, può sembrare davvero attraente.

Va detto subito che se le battaglie di barca non ti attirano, non vale la pena il tuo tempo. I contenuti aggiungono al tutto ma non possono reggersi da soli. La varietà offerta da questo pacchetto è sufficiente per continuare la tua campagna. Con una varietà accettabile di navi e nuove opportunità per fare ciò che vuoi nel mondo, è una buona espansione per chi ama le battaglie in mare. Ho apprezzato l'espansione nonostante numerosi problemi e se sei come me e ti piace l'esperienza base e riesci a trascurare difetti e carenze, penso che anche tu possa apprezzare questo contenuto. Non è perfetto, ma espande il mondo e ciò che puoi fare in esso. Se le battaglie navali e la vita in mare ti piacciono, potrebbe valere la pena per il tuo tempo.