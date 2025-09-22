Naoki Yoshida non pensa che si annoierà mai a fare Final Fantasy XIV

HQ

La storia di Final Fantasy XIV è affascinante, poiché il suo debutto iniziale è stato a dir poco un disastro, tanto che Square Enix ha sostanzialmente rilanciato il gioco un po' di tempo dopo con effetti molto migliori e da allora ha ampliato e fatto crescere il titolo, rendendolo uno dei MMORPG più affollati oggi sul mercato.

Gran parte del successo di FFXIV è spesso attribuito al regista Naoki Yoshida, che si è unito al gioco per guidarne la rinascita, e da allora è rimasto legato al progetto. Potresti chiederti se Yoshida abbia mai grandi ambizioni e piani per passare da FFXIV ad un certo punto, e apparentemente la risposta a questa domanda è no, non lo fa.

Parlando con Noisy Pixel, a Yoshida è stato chiesto se intende smettere presto di lavorare su FFXIV, a cui ha spiegato:

"Quando mi chiedono se mi annoio mai con Final Fantasy XIV, non credo, perché ci sono molte cose che devo ancora realizzare in XIV, cose che voglio fare, cose che devo fare, cose che richiedono di essere curate. E così, penso che almeno per un bel po' dovrei stare bene.

"Ora, se c'è una cosa che voglio fare di meno, e potrei essere rimproverato, ma preferirei non fare molte cose gestionali o operative. Mi occupo già molto di sviluppo di giochi e a volte ho sacrificato un po' di sonno, ma forse, se dovessi scegliere, mi piacerebbe concentrarmi sul design dello sviluppo del gioco".

Inutile dire che, se sei un giocatore di FFXIV, puoi dormire sonni tranquilli stanotte sapendo che Yoshi-P non ha intenzione di smettere di gestire il tuo gioco tanto presto.