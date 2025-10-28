Gamereactor

One Piece

Netflix conferma One Piece L'uscita della stagione 2 è prevista per il 10 marzo 2026

Abbiamo anche dato un nuovo sguardo alla versione live-action di Drum Island.

Issa la tua bandiera, spiega le vele e preparati a viaggiare attraverso la Grand Line, poiché One Piece La stagione 2 ha ufficialmente una data di uscita su Netflix. Sapevamo che avremmo dovuto aspettare fino al prossimo anno per vedere la prossima fase delle avventure di Rufy e della banda, ma ora sappiamo che vedremo la Stagione 2 il prossimo marzo.

La notizia è stata confermata insieme alla rivelazione di un altroOne Piece nuovo poster della stagione 2, dandoci uno sguardo al regno innevato di Drum. Con Laboon, Drum, l'introduzione di Baroque Works e altro ancora da coprire in questa stagione, dovremo vedere come l'adattamento di Netflix riuscirà a ripercorrere la storia del manga.

Per cose come Alabasta e la continuazione della trama di Baroque Works, probabilmente dovremo aspettare fino alla stagione 3. Speriamo che non ci siano altri 3 anni di attesa, poiché a differenza dei personaggi di manga e anime, il nostro cast live-action invecchierà prima o poi.

Nel frattempo, se volete saperne di più sulla Stagione 2 di One Piece, abbiamo ricevuto il piatto (capito?) da Sanji in persona al San Diego Comic-Con di Malaga di recente, e potete dare un'occhiata alla nostra intervista qui sotto:

One Piece

