Netflix conferma One Piece stagione 3 al debutto del trailer della stagione 2

HQ

Il mega-successo giapponese One Piece ha già conquistato il mondo attraverso i suoi manga di lunga durata e le brillanti serie anime, ma molti di noi sono rimasti piacevolmente sorpresi da come l'adattamento live-action di Netflix sia riuscito a catturare lo spirito avventuroso del materiale originale.

Ora i fan possono gioire non di uno, ma di due annunci relativi a One Piece: il live-action Rufy e la sua ciurma di Cappello di Paglia torneranno su Netflix il prossimo anno e un nuovissimo trailer per la seconda stagione è appena uscito. In esso, diamo il nostro primo sguardo a personaggi come Robin, Smoker, Brogy e Laboon. Il trailer ha anche rivelato che una terza stagione è già in produzione, il che significa che (si spera) non dovremo aspettare troppo a lungo per altre avventure piratesche di cappa e spada.

La seconda stagione adatterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island del manga. Accanto a Rufy e alla sua ciurma, vedremo Mikaela Hoover nei panni di Tony Tony Chopper, Joe Manganiello nei panni di Sir Crocodile, Lera Abova nei panni di Nico Robin, Charitha Chandran nei panni di Vivi Nefertari, Sendhil Ramamurthy nei panni di Cobra Nefertari, Daniel Lasker nei panni di Mr. 9, Camrus Johnson nei panni di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nei panni di Miss Valentine, David Dastmalchian nei panni di Mr. 3, Clive Russell nei panni di Crocus, Werner Coetser nei panni di Dorry, Brendan Murray nei panni di Brogy, Callum Kerr nei panni di Smoker, Julia Rehwald nei panni di Tashigi, Rob Colletti nei panni di Wapol, Ty Keogh nei panni di Dalton, Katey Sagal nei panni del dottor Kureha e Mark Harelik nei panni del dottor Hiriluk.

Sei pronto per di più One Piece ?