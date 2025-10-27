Netflix continua il suo amore per gli spettacoli simili a Squid Game con Last Samurai Standing

Il denaro fa sì che le persone facciano le cose più stupide. Questa è l'idea di cui Netflix sembra essere innamorata al momento, dopo aver riscontrato un enorme successo con Squid Game, Squid Game: The Challenge, e si spera che farà lo stesso con la prossima versione americana di Squid Game. Nel frattempo, lo streamer sta sperimentando altri stili di giochi omicidi, poiché ora guarda al Giappone dell'era Meiji con Last Samurai Standing.

In un certo senso, questo è molto più samurai The Running Man o samurai Battle Royale che samurai Squid Game. Portati al Tempio Tenryuji di Kyoto, 292 samurai vengono informati che possono vincere un enorme premio in denaro. "Qual è il trucco?" chiedono i samurai mentre si avvicinano al Tempio di Tenryuji. Come se potesse essere qualsiasi altra cosa, il problema è che devono uccidersi a vicenda.

Sono tutti dotati di targhette di legno che equivalgono a un punto. Il samurai con il maggior numero di tag quando tornerà a Tokyo sarà incoronato vincitore, ricevendo abbastanza denaro per salvare le loro famiglie, vivere una vita di ricchezze o fare qualsiasi cosa vogliano fare.

Last Samurai Standing debutterà il 13 novembre.