NHL 27 ha la più giovane star di copertina di sempre

La grande rivelazione di NHL 27 si avvicina rapidamente, e il primo trailer uscirà domani. Nel frattempo, è stata annunciata la star di copertina di quest'anno - ed è giusto dire che è una grande sorpresa.

La scelta è ricaduta sul centro dei San Jose Sharks Macklin Celebrini, che, a soli 20 anni, diventa la più giovane star di copertina di sempre. È il secondo giocatore degli Sharks a ricevere questo riconoscimento, dopo Owen Nolan della NHL 2001. A NHL.com possiamo leggere che ha "rappresentato il Team Canada alle Olimpiadi invernali del 2026 ed è stato recentemente nominato Giocatore Maschile dell'Anno dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio per la stagione 2025-26", e possiamo anche vedere le copertine sia delle edizioni standard che deluxe.

Vorremmo farti un grande complimento, e ovviamente torneremo domani con il primo trailer di NHL 27 e, si spera, qualche informazione specifica su cosa offre - e quando.