Nights ora è pronto a dominare le strade in Sonic Racing: Crossworlds

Se possiedi Sonic Racing: Crossworlds, forse l'hai già visto, ma altrimenti possiamo dirti che Sega ha ora aggiunto il suo vecchio demone dei sogni Nights come pilota nel gioco. E come al solito, non arrivano da soli, ma hanno anche la loro auto chiamata Dream Sleeper e un paio di emote.

Quindi, quanto costa questo, vi chiederete? Il fatto è che Nights è completamente gratuito. Finora Sega ha rilasciato i suoi personaggi come Hatsune Miku e Ichiban Kasuga completamente gratis per Sonic Racing: Crossworlds, quindi scaricalo e inizia con il divertimento.

Nights debuttò originariamente nel classico per Sega Saturn Nights into Dreams nel 1996, un titolo che in realtà permetteva ai giocatori in Europa e negli Stati Uniti di giocare con un joystick analogico in un videogioco prima che il Nintendo 64 offrisse questa funzione.