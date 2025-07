Nintendo completa la colonna sonora di The Legend of Zelda: Ocarina of Time con la versione 3D su Nintendo Music

HQ

Una nuova settimana e un nuovo titolo la cui colonna sonora entra a far parte del catalogo streaming di Nintendo Music. Con l'eccezione della settimana di lancio di Nintendo Switch 2, ogni sette giorni circa abbiamo avuto una nuova playlist per ravvivare la settimana con ricordi sonori.

Quella di questa settimana, in particolare, sarà probabilmente più divertente di altre, in quanto è la colonna sonora di The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D , la versione per Nintendo 3DS del classico per Nintendo 64 (e probabilmente la sua versione migliore). Ci sono 51 tracce audio, con una durata totale di un'ora e 14 minuti, e vi consigliamo di chiudere gli occhi e lasciarvi travolgere dalla musica di quello che potrebbe essere lo Zelda più ricordato e amato dell'era pre-Switch.

Ricorda, per goderti Nintendo Music devi avere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online tramite un account Nintendo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D elenco completo delle tracce della colonna sonora