Nintendo crea un nuovo canale di notizie diretto per dispositivi mobili chiamato Nintendo Today!

Il Nintendo Direct di oggi è stato ricco di grandi annunci di giochi per tutti i gusti, con un enorme seguito sia su YouTube che su Twitch da canali ufficiali e affiliati. Non c'è dubbio che Nintendo sia stata in grado di creare una cultura degli eventi digitali piuttosto entusiasmante, ma presto avremo un nuovo modo per ottenere tutte le ultime notizie dall'azienda giapponese.

Beh, in realtà, lo abbiamo già fatto, perché Shigeru Miyamoto ha chiuso quello che è forse l'ultimo Nintendo Direct per Switch 1 con la presentazione e il lancio di Nintendo Today! , un'app di notizie a cui puoi accedere gratuitamente se hai un account Nintendo.

Quindi ora puoi andare all'App Store sui dispositivi Apple o al Play Store se stai cercando nell'Android Store e scaricare il Nintendo Today!

Non sembra un cattivo canale di notizie