Nintendo sta iniziando a creare entusiasmo per la decima generazione di Pokémon con la registrazione della colonna sonora di Pokémon Winds and Waves

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Sebbene Nintendo stia cercando di proiettare un'immagine di fiducia nel 2026, dopo le uscite di Pokémon Pokopia e Tomodachi Life: Living the Dream, la verità è che ha ancora molte lacune significative da colmare nel calendario delle uscite se vuole mantenere l'inizio solido di anno ottenuto nelle vendite con Nintendo Switch 2. Non avendo un gioco Mario 3D in vista (anche se questo potrebbe cambiare rapidamente, ora che si avvicina la stagione estiva dei grandi eventi) e con la Gen 10 di Pokémon prevista per il 2027, i pesi massimi sono ancora lontani per i giocatori.

Tuttavia, nella corsa al marketing, il gioco inizia molti mesi prima, e pochi istanti fa Nintendo ci ha sorpresi pubblicando un video dietro le quinte della NHK Symphony Orchestra, con la Tokyo Symphony Orchestra che registra la sigla di Pokémon Wind e Pokémon Waves.

Nel video, non solo possiamo apprezzare il lavoro e il talento dei membri di quella che è considerata la migliore orchestra del Giappone, ma vediamo anche alcune riprese del gioco, uno scorcio delle sue creature e persino una visita allegra di Pikachu allo studio di registrazione. Il tema principale di Pokémon Generazione 10 è facilmente riconoscibile ai fan della serie, poiché è stato composto sulla colonna sonora originale dei precedenti capitoli principali, opere di Junichi Masuda.

Pokémon Vento e Onde uscirà in esclusiva per Nintendo Switch 2 nel 2027, ma mentre aspettiamo il suo lancio, potete godervi la colonna sonora qui sotto.