Nintendo Switch 2 ha ora la versione nativa di ARK: Ultimate Survival Evolved

È vero che il catalogo di titoli nostrani di Nintendo Switch 2 è ancora agli inizi, ma abbiamo già almeno una buona collezione di terze parti per tenerci avanti fino al 2026, il che è molto, molto più promettente di questo anno di lancio. E uno dei giochi che ora si unisce a pieno titolo all'esperienza Switch 2 è ARK: Survival Evolved, che lancia oggi la sua ARK: Ultimate Survivor Edition.

Questa versione include il gioco base e tutte le principali espansioni già rilasciate: Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1 & 2, tutte ottimizzate e rifinite per sfruttare al meglio il nuovo hardware. La patch Ultimate Survivor Edition aggiunge un gameplay più fluido, prestazioni e risoluzione più elevate, ombreggiatura di qualità e anti-aliasing. Tutto ciò che ti aspetteresti da un'edizione definitiva del gioco è qui.

Inoltre, hai questo ARK: Ultimate Survivor Edition disponibile sull'eShop con uno sconto del 60% sul lancio, valido fino al 6 novembre. In questo momento può essere tuo per € 19,99 o per € 7,99 se possiedi già il gioco su Switch 1 e vuoi portarlo al livello successivo.

Pronto per la sopravvivenza definitiva con ARK: Ultimate Survivor Edition?