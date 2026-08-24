Non aspettarti una nuova avventura di Ori a breve

HQ

Negli ultimi giorni, ci sono state diffuse voci secondo cui una terza avventura Ori sia in preparazione, l'ultima uscita nel 2020 (Ori and the Will of the Wisps ). Secondo la fonte, sarebbe stato sviluppato da Saber Interactive piuttosto che dallo studio che ha creato il franchise, Moon Studios, e l'annuncio è previsto questa settimana in collaborazione con Gamescom.

Ma... Non sembra che succederà. Ora, una fonte molto informata, ovvero il designer e regista della serie Ori, Thomas Mahler, rivela di "poter confermare che le voci su Ori 3 sono sciocchezze." In breve, non sembra essere qualcosa su cui illudersi. Mahler ha però concluso il suo messaggio con una nota leggermente più positiva, scrivendo:

"Detto questo, qualche tempo fa ho invitato Gareth a cena perché stava registrando la colonna sonora di No Rest for the Wicked a Vienna (vi piacerà un sacco!) e anche lui mi ha chiesto se fossimo pronti per farne un'altra.

"'È il momento', disse!"

In breve, la speranza vive ancora, ma non contare su un terzo gioco di Ori nei prossimi anni.