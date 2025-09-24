Non sorprende che Halloween: Il gioco arriverà in tempo per Halloween il prossimo anno

HQ

Quando abbiamo parlato con lo sviluppatore Illfonic alla Gamescom il mese scorso, una delle cose che il chief creative officer Jared Gerritzen ha anticipato è stata la data di uscita di Halloween: The Game. Certo, non è stata una presa in giro in quanto era qualcosa che molti di noi si aspettavano...

L'anticipazione è stata che dovremmo aspettarci il gioco intorno alla stagione spettrale nel 2026 e questo è qualcosa che è stato appena confermato durante il State of Play di stasera, dove veniamo informati che la data di uscita di Halloween: The Game è... 8 settembre 2026.

È un bel po' lontano, certo, ma è comunque qualcosa da guardare avanti l'anno prossimo.