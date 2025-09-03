Illfonic spiega perché il suo gioco Halloween è basato sul film originale del 1978

HQ

La categoria dell'horror asimmetrico è diventata un segmento molto popolare nei giochi. Sebbene Dead by Daylight sia ancora il colosso del gruppo, abbiamo visto innumerevoli altri esempi, tra cui The Texas Chain Saw Massacre, Evil Dead, Ghostbusters, Killer Klowns from Outer Space, Friday The 13th e così via. Molti di questi giochi sono persino realizzati dallo sviluppatore Illfonic, che presto si aggiungerà al gruppo rivolgendosi a un altro franchise horror epico.

Halloween sta ricevendo il trattamento horror asimmetrico, e Michael Myers cercherà presto di causare scompiglio e caos in una versione digitale della città di Haddonfield. Il gioco uscirà l'anno prossimo (vi lasceremo indovinare la finestra di lancio...), ma nell'ambito della Gamescom abbiamo avuto l'opportunità di sederci e saperne di più sul gioco con il chief creative officer di Illfonic, Jared Gerritzen.

Durante l'intervista, abbiamo chiesto a Gerritzen perché hanno scelto di basare il gioco sul film originale del 1978. Ci ha detto quanto segue:

"Voglio dire, è il migliore. Voglio dire, è lì che tutto è iniziato. E il modo in cui lo vediamo è che il film del '78 è essenzialmente l'inizio di tutto il mondo. Sai, è da lì che tutto nasce.

E quindi quella è stata la grande decisione.

"Ma è stato anche molto divertente perché è un po' come un pezzo d'epoca. Sono gli anni '70. Abbiamo fatto davvero molte ricerche su quanto fossero orribili i tappeti e su tutti i pannelli di legno che i nostri genitori, sai, per qualche motivo avevano. E tutto ciò che lo riguarda sta dando quell'atmosfera, ma anche tirando indietro la tecnologia. Voglio dire, i telefoni avevano i cavi. Non avevi un telefono cellulare. Come se non avessi sempre con te una torcia.

"Ed è un tipo di studio davvero divertente su, sai, non sembra così tanto tempo fa. Ma quando siamo andati sempre più in profondità, è come, amico, come se ci fossero così tanti modi in cui questo ragazzo avrebbe potuto fare così tante cose terribili e non essere mai stato trovato. È davvero spaventoso, onestamente. Sono contento che viviamo in quest'epoca, sai".

Altrimenti, abbiamo anche chiesto come Illfonic abbia dovuto adattare la sua formula per adattarsi alle capacità distintive di Michael Myers.

Gerritzen ha spiegato: "Sì, voglio dire, Michael ha questa grande capacità di presentarsi dal nulla e di presentarsi nel momento peggiore. E questa è la cosa più importante che faremo con questo gioco in multiplayer, è davvero mostrare questo tipo di oscurità e forma che può essere dal nulla e può perseguitarti per tutto il tempo. E davvero, l'obiettivo è quello di farci tornare a quella vera atmosfera horror slasher, sai. Abbiamo lavorato su molti altri stili di gioco. E davvero, penso che ora sia il momento di tornare a ciò che ci ha davvero messo sulla mappa, ovvero lo slasher horror".

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per vedere in che altro modo Illfonic sta rendendo omaggio all'epico franchise Halloween con questo gioco in arrivo.