Nuove operazioni, armi, nemici e molto altro ancora rivelati nella tabella di marcia dell'anno 2 Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

È passato quasi un anno da quando Warhammer 40,000: Space Marine II è uscito dalla sua capsula di lancio e abbiamo già avuto una grande quantità di contenuti da Saber Interactive per mantenere le nostre battaglie nel cupo futuro fresco e interessante.

Tuttavia, non ci sono piani per fermarsi presto con ulteriori aggiornamenti. Come mostrato nel trailer dell'Anno 2 di Warhammer 40,000: Space Marine II e nella tabella di marcia fornita da Saber, possiamo vedere che c'è molto di più in termini di cosmetici, nuove mappe PvE e PvP, modalità di gioco e altro ancora.

Il 4 settembre inizia l'Anno 2 con l'uscita del secondo Season Pass del gioco. Per coloro che non vogliono concedersi il lusso di contenuti cosmetici extra, in quella data verranno rilasciate anche nuove armi per i nemici e una missione extra per tutti i possessori di Space Marine II.

Guardando avanti, vediamo che la patch 12 nel Q1 del prossimo anno sembra essere la prossima grande novità, in quanto introduce la classe Techmarine nel gioco, che probabilmente cambierà in modo significativo il meta e i modi in cui le persone giocano.