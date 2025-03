Nuovi risultati per Palworld rivela che nuovi contenuti sono in cantiere

HQ

Non sappiamo esattamente cosa Pocketpair abbia pianificato per Palworld, ma sembra che possiamo aspettarci molti nuovi contenuti nel prossimo futuro. TrueAchievements sottolinea che i creatori del gioco stanno preparando un'intera batteria di nuovi Achievements per l'avventura.

In totale, ci sono 11 Achievements che si riferiscono a cose come "nuove aree" e "progetti di ricerca sul lavoro Pal", il che indica chiaramente che sono in arrivo nuovi contenuti. Speriamo di saperne di più presto, ma almeno è bello sapere che Pocketpair sta continuando a sviluppare il suo concetto estremamente popolare, che è stato recentemente rivelato aver superato i 32 milioni di giocatori.