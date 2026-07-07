Obsession la star Inde Navarette "sarebbe" interessata a apparire in un film Marvel

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Forse al momento ci sono meno grandi grandi stelle emergenti nel mondo del cinema e della televisione come quella di Inde Navarette. L'attrice di Obsession è diventata una sensazione globale da un giorno all'altro grazie al suo ruolo nel film horror, con molti ora curiosi di sapere dove apparirà dopo.

A tal fine, parlando con Nylon, a Navarette è stato chiesto se avrebbe mai pensato di fare un film Marvel, a cui lei ha risposto "Lo farei." Questa è di gran lunga la conferma che Navarette ha già un ruolo Marvel in vista, ma il rapporto afferma anche che ha recentemente incontrato un paio di registi, tra cui Jake Schreier, recentemente noto per aver diretto Thunderbolts* e sarà anche alla regia del principale film live-action degli X-Men dell'Universo Cinematografico Marvel. Quindi Forse Navarette potrebbe unirsi alla squadra mutante?

Altrimenti, le è stato anche chiesto se sarebbe tornata o meno al genere horror, a cui Navarette ha risposto "Mi piacerebbe molto." Quello che spera sia ancora così è che Obsession non abbia un sequel, perché "penso che la cosa bella sia che non c'è un sequel. Penso che sarebbe bello se Curry facesse la serie antologica di cui parlava, dove ognuna è un desiderio diverso. Così potrei guardare e non spaventarmi da solo."

In cosa vorresti vedere Navarette protagonista in futuro?