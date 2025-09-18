Oltre due milioni di skater digitali si sono iscritti Skate ieri

HQ

Sarebbe una bugia dire che il lancio in accesso anticipato di ieri di Skate è andato completamente liscio, con molti problemi di segnalazione con vari aspetti del gioco. D'altra parte, è proprio per questo che abbiamo l'accesso anticipato e i fan si sono riversati per giocare.

Ora, l'account ufficiale Threads ha annunciato che Skate ha già attirato oltre due milioni di skater su San Vansterdam, e ci aspettiamo che il numero continui a crescere rapidamente.

Ci hai giocato tu stesso e cosa ne pensi?

<social>https://www.threads.com/@Skate /post/DOuOL3ukoet</social>